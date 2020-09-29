В украинском обществе нет запроса на правый национализм, - Марчевский

Артем Марчевский Фото из открытых источников

В украинском обществе нет запроса на правый национализм. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил руководитель Молодежного крыла "Оппозиционной платформы - За жизнь" Артем Марчевский, во время обсуждения решения апеляционного суда об отмене запрета символики дивизии СС "Галичина".

"Дивизия СС "Галичина" - это подразделение "Ваффен СС", которая признана Нюрнбергским трибуналом как преступная организация. Получается, сейчас апелляционный суд отменил не решение окружного суда Киева, а решение Нюрнбергского трибунала. Это немыслимо и абсурдно в современном мире, в современной европейской стране, в которой произошёл Бабий Яр, Львовские погромы. Это просто нонсенс" - сказал он.

Так же, по мнению Марчевского, тема правого национализма подпитывается искусственно политиками, для использования её в личных целях. Поэтому в судебный процесс вмешалась разнообразные ультра-правые организации, которые повлияли на решение апеляционного суда.

"Мы следили за тем, как происходил этот суд. Там митинговали националисты, оказывалось давление на судей. Судьи заявляли, что на их личные телефоны поступают угрозы убийством. На данный момент, в украинском обществе нет запроса на ультра-правый национализм. Это показывают социологические исследования. Рейтинги националистов на уровне социологической погрешности. На теме национализма просто спекулируют политики разного рода, поэтому она и существует" - рассказал он.

Напомним, дивизия "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года. Она состояла преимущественно из украинских добровольцев, проживавших на территории дистрикта "Галичина" и Генеральной губернии.

Дивизия входила в состав войск СС нацистской Германии, а в апреле 1945 года была формально включена в состав Украинской национальной армии.