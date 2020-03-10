В украинских колледжах и училищах появится еще одна форма обучения

По ней студенты училищь смогут учиться в нескольких заведениях

Для студентов учреждений профессионального и технического образования будут иметь возможность выбирать форму обучения из 5 вариантов. Об этом сообщает пресслужба МОН.

Отмечается, что студенты смогут учиться в нескольких заведениях одновременно. Теперь можно будет выбрать все виды институциональной формы обучения – дневную, вечернюю, заочную, дистанционную и сетевую (дуальную).

Традиционной формой обучения в украинских училищах есть дневная. Вечерняя и заочная случаются реже, а удаленная для студентов училищ скорее исключение.

Впрочем, абсолютно новой станет сетевая форма обучения.

Как отмечает заместитель министра образования Петр Коржевский, профессиональное образование должно отвечать на запросы общества. Именно поэтому формы обучения тоже варьируются.

"Мы предлагаем учиться по сетевой форме, но инструменты, которые бы позволяли ее полноценно применять, отсутствуют", – сказал он.

Отмечается, что сетевая форма – это форма, по которой ученики могут учиться в нескольких заведениях одновременно. Один из них – заведение профобразования, а другой – предприятие, производство или учреждение образования являются дополнительными. Перед стартом обучения все участники должны заключить договор, где бы четко указывались права и обязанности каждой стороны.

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