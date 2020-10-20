В некоторых больницах критическая нехватка кислорода для пациентов с COVID-19, - эксперт Минздрава

Эксперт Минздрава Сергей Дубров Фото из открытых источников

Из 4,5 тысяч аппаратов ИВЛ медики используют примерно 613

Медицинские учреждения Украины, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом COVID-19, недостаточно обеспечены кислородом. Об этом заявил президент Ассоциации анестезиологов Украины, эксперт Министерства здравоохранения Сергей Дубров во время брифинга 20 октября, сообщает Интерафакс-Украина.

"В Украине более 4,6 тыс. аппаратов ИВЛ, из них для лечения пациентов используют 13-15% (613 аппаратов). Есть некоторые проблемы с обеспечением кислородом", - заявил Дубров.

Как отмечается, в августе этого года министр здравоохранения Максим Степанов поручил медучреждениям обеспечить 80 процентов коечного фонда подводом кислорода. Однако, по словам эксперта Минздрава, поручение выполнили часть больниц.

"Некоторые медучреждения поручение выполнили, но у некоторых остаются проблемы и критический недостаток кислорода для пациентов", - отметил он.

Кроме этого, Дубров отметил, что в случае увеличения суточного прироста больных СOVID-19 до 12 тысяч случаев, в Украине начнутся проблемы с кадровым ресурсом.

"В Украине для оказания помощи пациентам с COVID-19 задействованы 2,714 тыс. врачей-анестезиологов (каждый третий врач-анестезиолог в Украине) и более 15 тыс. врачей других специальностей. Кадровый ресурс не безграничен", - добавил эксперт Минздрава.

Напомним, на прошлой неделе в Министерстве здравоохранения сообщали, что в Украине заняты почти 60 процентов больничных коек, предназначенных для пациентов с подозрением на COVID-19 или с подтвержденным диагнозом. Самая сложная ситуация в Донецкой и Луганской областях.