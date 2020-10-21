В украинских больницах находятся уже 23 тысячи пациентов с COVID-19 или с подозрением на него, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

За минувшие сутки были госпитализированы более тысячи человек

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сейчас в больницах Украины, подготовленных на период эпидемии COVID-19, больными или пациентами с подозрением на коронавирусную болезнь занято 22 977 коек. Об этом он сказал во время брифинга, сообщает "Украинская правда".

По словам Степанова, за минувшие сутки в стране госпитализировали 1009 человек.

"На сегодняшнее утро на койках находится 22 977 человек. Это люди, которым уже подтвержден COVID-19 или с подозрением они находятся в больницах, исходя из своего состояния, из тяжести болезни", - рассказал министр.

Напомним, накануне Максим Степанов заявил, что Министерство здравоохранения планирует увеличить количество койко-мест до 52 тысяч, а количество ПЦР-тестирований на коронавирус - до 75 тысяч в сутки.