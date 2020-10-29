В Украине завтра похолодает, в Карпатах ожидают мокрый снег

В ряде областей Украины прогнозируют дожди

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В Украине с пятницы 30 октября начнется похолодание на Западе, которое уже в субботу распространится по остальной территории страны. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Фейсбук.

Отмечается, что завтра на западе Украины температура воздуха опустится до +9-13 градусов. В большинстве других регионов ожидается от 11 до 15 градусов выше нуля, а на юге и юго-востоке– +15+18 градусов по Цельсию.

В то же время дожди ожидаются местами в западных областях, а также на Луганщине, Винницкой и Одесской областях и должны дойти до Черкасской, Житомирской и Киевской областей. При этом в Карпатах возможен мокрый снег. В других регионах - без осадков.

Также синоптики предупреждают о наличии туманов в первой половине дня, которые ухудшат видимость до 300-500 метров.

В Киеве в пятницу ожидают туманы и периодические дожди, а температура воздуха будет держаться на уровне 12 градусов выше нуля. Однако на выходных в столице похолодает до +7 + 10 градусов, а также пройдет дождь. В воскресенье днем осадков не ожидается.

Напомним, недавно синоптики, какую погоду следует ожидать украинцам в ноябре. По прогнозам, среднемесячная температура в ноябре на территории страны ожидается в пределах 1-8° тепла, в горах — 0-3° тепла.