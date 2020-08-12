В Украине завтра определят новые зоны карантина

Карта карантинных зон Фото из открытых источников

Ранее Кабмин сократил количество критериев оценки регионов до трех

В Украине завтра, 13 августа, определят новые зоны карантина. Соответствующий вопрос будет рассмотрен на заседании Центральной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на слова министра здравоохранения максима Степанова.

"Очередное заседание Центральной комиссии ТЭБ и ЧС назначено на завтра, 13 августа. На нем будет принято решение о нового раздела Украины на зоны риска распространения COVID-19", - сказал Степанов.

Новости по теме: Украину поделили на четыре зоны: Список регионов и ограничений

Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения решили изменить критерии определения карантинных зон.