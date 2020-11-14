В Украине завершили испытания препарата для лечения COVID-19 и внесли его в протокол

В Украине завершили испытания препарата для лечения коронавируса Фото из открытых источников

Препарат позволяет уменьшить количество летальных исходов в несколько раз

Украинская фармацевтическая компания "Биофарма" завершила клинические испытания препарата "Биовен" для лечение пневмонии, вызванной вирусом SARS-CoV-2. Об этом 14 ноября сообщил председатель совета директоров компании "Биофарма" Константин Ефименко в Facebook.

Как отмечается, клинические испытания препарата были начаты в мае. Участие в них приняли 66 пациентов с тяжелым течением болезни, а к исследованию привлекли девять баз.

"Исследование завершено в октябре. Использование "Биовена", в комплексе терапии пневмонии вызванной SarsCov2Covid19 по сравнению со стандартной терапией, позволяет достичь статистически достоверных преимуществ", - отметил Константин Ефименко.

В частности, "Биовен" позволил сократить летальность в четыре раза с 23,6% до 6,25%. Кроме этого, благодаря препарату удалось уменьшить время до наступления улучшения с 9 до 5 дней. Также лекарство способствует сокращению времени потребности в госпитализации в условиях стационара - на 3-5 дней.

По словам руководителя компании, по состоянию на 14 ноября в мире продолжается 18 клинических исследований иммуноглобулина. Все они начаты глобальными международными компаниями, преимущественно в США и Западной Европе.

"Вчера (13 ноября - ред.), Биовен был включен в протокол лечения COVID-19", - добавил Константин Ефименко.

Напомним, на этой неделе министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав начал распределять в региональные больницы препарат для лечения коронавируса "Ремдесивир".