Коронавирус в Украине: Всего было зарегистрировано 55 подозрений на заболевание, три образца еще исследуются
На утро 13 марта в мире было зарегистрировано 128 343 случая заболевания коронавирусом
По состоянию на утро 13 марта, в Украине зарегистрировано 55 сообщений о подозрении на COVID-19, три образца еще исследуются. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал Минздрава "Коронавирус инфо".
"Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 55 сообщений о подозрении на COVID-19 (3 случая - подтверждены лабораторно, 49 – негативные, коронавируса нет, 3 образца исследуется)", - говорится в сообщении.
При этом добавляется, что в мире было зарегистрировано 128 343 случая заболевания коронавирусом, из них 68 324 людей - выздоровело.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что СНБО рассмотрит закрытие границ и авиасообщений с некоторыми странами для предотвращения распространения коронавируса.