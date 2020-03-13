Коронавирус в Украине: Всего было зарегистрировано 55 подозрений на заболевание, три образца еще исследуются

Фото из открытых источников

На утро 13 марта в мире было зарегистрировано 128 343 случая заболевания коронавирусом

По состоянию на утро 13 марта, в Украине зарегистрировано 55 сообщений о подозрении на COVID-19, три образца еще исследуются. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал Минздрава "Коронавирус инфо".

"Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 55 сообщений о подозрении на COVID-19 (3 случая - подтверждены лабораторно, 49 – негативные, коронавируса нет, 3 образца исследуется)", - говорится в сообщении.

При этом добавляется, что в мире было зарегистрировано 128 343 случая заболевания коронавирусом, из них 68 324 людей - выздоровело.

Новости по теме: В Минздраве инициируют внеочередное заседание Рады относительно закона о коронавирусе

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что СНБО рассмотрит закрытие границ и авиасообщений с некоторыми странами для предотвращения распространения коронавируса.