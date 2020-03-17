В Украине 42 человека проверяют на коронавирус, - Минздрав

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В Украине зарегистрировано 7 случаи заражения COVID-19

По состоянию на утро, 17 марта, в Украине исследуют 42 человека на наличие заражения COVID-19. Об этом сообщает Коронавірус_інфо.

Согласно сообщению, в Украине зарегистрировано 7 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. В Черновицкой области зарегистрировано четыре случая, в Киевской - два и в Житомирской – один (один летальный).

Как отмечается, всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 140 сообщений о подозрении на COVID-19 (7 случаи - подтверждены лабораторно, 89 – коронавируса нет, 42 - исследуется).

Напомним, по состоянию на сегодня в мире инфицировано коронавирусом 182 407 человек, умерло — 7 154 человек, выздоровели — 79 433 человек.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН отложил все заседания, запланированные ранее на текущей неделе из-за вспышки коронавируса. Сообщается, что в Нью-Йорке зафиксированы самые высокие в Соединенных Штатах показатели инфицирования. Так, по состоянию на 16 марта, зафиксировано 950 случаев заражения, семь человек погибли.