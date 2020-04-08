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В Украине зарегистрировано 1668 случаев коронавируса, из которых свыше полусотни летальные, - Минздрав

За сутки зафиксировали 206 новых случаев

Фото из открытых источников

По состоянию на 9:00 среды, 8 апреля, в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальные, 35 пациентов выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Согласно сообщению, за сутки было зафиксировано 206 случаев.

Общая картина заболеваемости по стране выглядит так:

  • Винницкая область — 89 случаев;
  • Волынская область — 36 случаев;
  • Днепропетровская область — 41 случай;
  • Донецкая область — 11 случаев;
  • Житомирская область — 21 случай;
  • Закарпатская область — 43 случая;
  • Запорожская область — 45 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 198 случаев;
  • Кировоградская область — 57 случаев;
  • г. Киев — 256 случаев;
  • Киевская область — 120 случаев;
  • Львовская область — 36 случаев;
  • Луганская область — 3 случая;
  • Одесская область — 32 случая;
  • Полтавская область — 17 случаев;
  • Ровенская область — 44 случая;
  • Сумская область — 56 случаев;
  • Тернопольская область — 168 случаев;
  • Харьковская область — 5 случаев;
  • Херсонская область — 15 случаев;
  • Хмельницкая область — 15 случаев;
  • Черновицкая область — 273 случая;
  • Черкасская область — 80 случаев;
  • Черниговская область — 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 08:00 среды, 8 апреля, общее количество больных коронавирусной болезнью COVID-19 по всему миру составляет 1 430 453 человека.

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