В Украине зарегистрировано 1668 случаев коронавируса, из которых свыше полусотни летальные, - Минздрав

За сутки зафиксировали 206 новых случаев

Фото из открытых источников

По состоянию на 9:00 среды, 8 апреля, в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальные, 35 пациентов выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Согласно сообщению, за сутки было зафиксировано 206 случаев.

Общая картина заболеваемости по стране выглядит так:

Винницкая область — 89 случаев;

Волынская область — 36 случаев;

Днепропетровская область — 41 случай;

Донецкая область — 11 случаев;

Житомирская область — 21 случай;

Закарпатская область — 43 случая;

Запорожская область — 45 случаев;

Ивано-Франковская область — 198 случаев;

Кировоградская область — 57 случаев;

г. Киев — 256 случаев;

Киевская область — 120 случаев;

Львовская область — 36 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Одесская область — 32 случая;

Полтавская область — 17 случаев;

Ровенская область — 44 случая;

Сумская область — 56 случаев;

Тернопольская область — 168 случаев;

Харьковская область — 5 случаев;

Херсонская область — 15 случаев;

Хмельницкая область — 15 случаев;

Черновицкая область — 273 случая;

Черкасская область — 80 случаев;

Черниговская область — 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 08:00 среды, 8 апреля, общее количество больных коронавирусной болезнью COVID-19 по всему миру составляет 1 430 453 человека.