В Украине зарегистрировано 1668 случаев коронавируса, из которых свыше полусотни летальные, - Минздрав
За сутки зафиксировали 206 новых случаев
По состоянию на 9:00 среды, 8 апреля, в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальные, 35 пациентов выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Согласно сообщению, за сутки было зафиксировано 206 случаев.
Общая картина заболеваемости по стране выглядит так:
- Винницкая область — 89 случаев;
- Волынская область — 36 случаев;
- Днепропетровская область — 41 случай;
- Донецкая область — 11 случаев;
- Житомирская область — 21 случай;
- Закарпатская область — 43 случая;
- Запорожская область — 45 случаев;
- Ивано-Франковская область — 198 случаев;
- Кировоградская область — 57 случаев;
- г. Киев — 256 случаев;
- Киевская область — 120 случаев;
- Львовская область — 36 случаев;
- Луганская область — 3 случая;
- Одесская область — 32 случая;
- Полтавская область — 17 случаев;
- Ровенская область — 44 случая;
- Сумская область — 56 случаев;
- Тернопольская область — 168 случаев;
- Харьковская область — 5 случаев;
- Херсонская область — 15 случаев;
- Хмельницкая область — 15 случаев;
- Черновицкая область — 273 случая;
- Черкасская область — 80 случаев;
- Черниговская область — 7 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на 08:00 среды, 8 апреля, общее количество больных коронавирусной болезнью COVID-19 по всему миру составляет 1 430 453 человека.