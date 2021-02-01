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В Украине запустят сайт для записи на вакцинацию против COVID-19

Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

На соответствующем сайте также будет рассказываться все об иммунопрофилактике

Министерство здравоохранения Украины запустит сайт, на котором можно будет записаться на вакцинацию против коронавируса для групп риска в соответствии с этапами кампании. Об этом заявил заместитель главы Минздрава, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью ТСН.

"10 февраля у нас уже будет полностью протестированно в медицинских информационных системах, которые сегодня стоят у врачей, модуль иммунопрофилактика. И параллельно с этим будет запущен сайт, название там COVID-19, который будет рассказывать все об иммунопрофилактике и даст возможность записываться на иммунопрофилактику. Параллельно разрабатывается такая же коммуникационная кампания, запустится, и будем говорить, что сегодня вакцинируется и записываются такие то группы риска, где будут четко показывать, где, в каком месте, можно сделать прививку, кто будет проводить", - сказал главный санврач.

Он добавил, что будет предложено три механизма, как сделать прививку:

  • записаться;
  • записаться к семейному врачу;
  • получить приглашение в телефонном режиме от Центра первичной медико-санитарной помощи.

По словам Ляшко, если у человека нет семейного врача, все равно не должно возникнуть проблемы.

"Записывайтесь. Мы вас скоординируем по месту жительства в определенный пункт прививки", - уточнил он.

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Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко анонсировал приход в Украину в феврале 117 тысяч доз вакцины против коронавируса американского производства компаний Pfizer-BioNTech. Он заявил, что препарат будет получен в рамках программы COVAX.

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