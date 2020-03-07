В Украине запустили Telegram-бот для ответа на вопрос о коронавирус

из открытых источников

Также работает Telegram-канал "Коронавирус_інфо"

Министерство здравоохранения Украины запустило Telegram-бот для оперативных ответов на распространенные вопросы о коронавирусе в Украине. Об этом сообщает прессслужба Минздрава

Кроме этого, было создано Telegram-канал " Коронавірус_інфо ", где размещается оперативная и текущая информация о ситуации с вирусом COVID-19 в Украине.

Как работает этот бот?



Для того, чтобы воспользоваться услугами бота, нужно скачать мессенджер Telegram или открыть его в компьютерной версии и перейти по /start. Для того, чтобы воспользоваться услугами бота, нужно скачать мессенджер Telegram или открыть его в компьютерной версии и перейти по ссылке . После чего с вашего аккаунта автоматически будет отправлено сообщение для запуска бота с текстом

Скриншот с Telegram



После этого пользователи сети могут задать боту вопросы, на которые автоматически получат развернутые ответы. В частности, сейчас доступно 13 таких вопросов:

Что такое коронавирус?

Насколько безопасный вирус?

Как передается?

Продолжительность инкубационного периода

В Украине есть тест-система?

Е сть ли лекарство?

Зарегистрированные случаи в Украине

Какие симптомы вируса COVID-19?

Как избежать заражения?

Украина готова к вирусу?

Как сделать тест?

Ли нужны маски?

Действия после возвращения из-за границы.

Для получения ответа нужно нажать на вопрос, что интересует. Однако на другие произвольные вопросы (бумажный тест) бот пока не реагирует.



Чат-бот доступен Чат-бот доступен ссылке