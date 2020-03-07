В Украине запустили Telegram-бот для ответа на вопрос о коронавирус
Также работает Telegram-канал "Коронавирус_інфо"
Министерство здравоохранения Украины запустило Telegram-бот для оперативных ответов на распространенные вопросы о коронавирусе в Украине. Об этом сообщает прессслужба Минздрава.
Кроме этого, было создано Telegram-канал "Коронавірус_інфо", где размещается оперативная и текущая информация о ситуации с вирусом COVID-19 в Украине.
Как работает этот бот?
Для того, чтобы воспользоваться услугами бота, нужно скачать мессенджер Telegram или открыть его в компьютерной версии и перейти по ссылке. После чего с вашего аккаунта автоматически будет отправлено сообщение для запуска бота с текстом /start.
После этого пользователи сети могут задать боту вопросы, на которые автоматически получат развернутые ответы. В частности, сейчас доступно 13 таких вопросов:
- Что такое коронавирус?
- Насколько безопасный вирус?
- Как передается?
- Продолжительность инкубационного периода
- В Украине есть тест-система?
- Есть ли лекарство?
- Зарегистрированные случаи в Украине
- Какие симптомы вируса COVID-19?
- Как избежать заражения?
- Украина готова к вирусу?
- Как сделать тест?
- Ли нужны маски?
- Действия после возвращения из-за границы.
Для получения ответа нужно нажать на вопрос, что интересует. Однако на другие произвольные вопросы (бумажный тест) бот пока не реагирует.
Чат-бот доступен ссылке.
Напомним, по состоянию на субботу, 7 марта, в вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья находится на исследовании относительно наличия COVID-19 20 образцов материалов.