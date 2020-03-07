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В Украине запустили Telegram-бот для ответа на вопрос о коронавирус

из открытых источников

Также работает Telegram-канал "Коронавирус_інфо"

Министерство здравоохранения Украины запустило Telegram-бот для оперативных ответов на распространенные вопросы о коронавирусе в Украине. Об этом сообщает прессслужба Минздрава.
 
Кроме этого, было создано Telegram-канал "Коронавірус_інфо", где размещается оперативная и текущая информация о ситуации с вирусом COVID-19 в Украине.
 
Как работает этот бот?

Для того, чтобы воспользоваться услугами бота, нужно скачать мессенджер Telegram или открыть его в компьютерной версии и перейти по ссылке. После чего с вашего аккаунта автоматически будет отправлено сообщение для запуска бота с текстом /start.
 
Скриншот с Telegram


После этого пользователи сети могут задать боту вопросы, на которые автоматически получат развернутые ответы. В частности, сейчас доступно 13 таких вопросов:
  • Что такое коронавирус?
  • Насколько безопасный вирус?
  • Как передается?
  • Продолжительность инкубационного периода
  • В Украине есть тест-система?
  • Есть ли лекарство?
  • Зарегистрированные случаи в Украине
  • Какие симптомы вируса COVID-19?
  • Как избежать заражения?
  • Украина готова к вирусу?
  • Как сделать тест?
  • Ли нужны маски?
  • Действия после возвращения из-за границы.
Для получения ответа нужно нажать на вопрос, что интересует. Однако на другие произвольные вопросы (бумажный тест) бот пока не реагирует.
 

Чат-бот доступен ссылке.
 
Напомним, по состоянию на субботу, 7 марта, в вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья находится на исследовании относительно наличия COVID-19 20 образцов материалов.
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