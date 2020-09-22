live
Новости » Общество Читати новину українською

В Украине запустили образовательный сериал "Избиратель"

Дія.Цифровое образование

Образовательный сериал состоит из 10 эпизодов и доступен на платформе "Дія.Цифрова освіта"

Министерство цифровой трансформации запустило образовательный сериал "Ибиратель" к местным выборам 25 октября. Презентация сериала состоялась сегодня, 22 сентября, передает "Укринформ".

"Уже 25 октября в Украине состоятся местные выборы, будем выбирать городских голов, депутатов городских и районных советов. Но как выбрать, когда теряешься в правилах, партийных списках и бюллетенях? А это даже неполный перечень того, с чем должен столкнуться избиратель в процессе своего волеизъявления. Чтобы голосование и подготовка к нему не были стрессом, а в конце стали понятной процедурой мы - Министерство цифровой трансформации и наши партнеры ОО "Центр содействия реформам" подготовили образовательный сериал "Избиратель", - отметила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан во время презентации сериала.

По ее словам, в рамках курса для избирателей простым языком объясняют все, что нужно знать о местных выборах-2020: новые правила, как узнать информацию о кандидатах, как проверить свое наличие в списках и чего не следует делать во время голосования.

Образовательный сериал состоит из 10 серий и уже доступен на платформе "Дія.Цифрова освіта".

Новости по теме: В ЦИК рассказали, как будут проходить выборы во время пандемии

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия должна запустит бесплатный портал "ЦВК: Просвіта", на котором в виде интерактивной интернет-игры в доступной и шутливой форме будут обучать избирательным темам.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Военные учения в Черном море, новые ограничения в красной зоне и мера пресечения нардепу Юрченко: Главное за 21 сентября Новое карантинное зонирование по Украине: Что запрещено "красным" и "зеленым" Новое карантинное зонирование по Украине, арест подозреваемого в нападении на Балуха и попытка отравления Трампа: Главное за выходные Михайлово чудо: История, традиции празднования и запреты в этот день
Loading...

программы канала ZIK

Елена Лукаш | Ток-шоу
Падение гривны. Суд над Юрченко. Экологическая ситуация в Украине | Детали дня | 21.09.20
Михаил Погребинский | Ток-шоу
Произвол радикалов. Подготовка к местным выборам | Ток-шоу
Жизнь в кредит: проект бюджета-2021. Давление на СМИ | Ток-шоу
Глава дипломатии ЕС посетит Украину. Карантинные зоны. Электронный рецепт | #Новости | 21.09.20