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В Украине запустили место регистрации в цифровом паспорте и свидетельстве

Фото из открытых источников

Сейчас место регистрации в цифровом паспорте работает только в Харькове

В Украине запустили место регистрации в цифровом паспорте и свидетельстве, передает пресс-служба Минцифры.

"С сегодняшнего дня актуально место регистрации в цифровом паспорте и свидетельстве", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас этот сервис работает только в Харькове, через несколько дней начнет работать в Киеве, а впоследствии - и по всей стране.

Для того чтобы запустить место регистрации в цифровом паспорте и свидетельстве, достаточно просто обновить приложение "Дія" до версии 2.0. 

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Напомним, вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что государственный ПриватБанк и виртуальный monobank запустили возможность удаленного открытия банковского счета с помощью цифрового паспорта в мобильном приложении "Дія".

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