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В Украине запустили курс "Современное резюме и поиск работы онлайн"

Минцифры запустило курс "Современное резюме и поиск работы онлайн"

В Украине на платформе "Дія. Цифровое образование" запустили курс "Современное резюме и поиск работы онлайн". Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

По словам Федорова, этот курс будет посвящен вопросам: как найти работу, как правильно подготовить резюме, как попасть на собеседование, как не потерять мотивацию и уверенность в положительном результате в течение иногда долгих и изнурительных поисков.

Отмечается, что участие в образовательном сериале приняли директор карьерного портала Happy Monday Анна Мазур и специальные приглашенные гости: Вячеслав Лукьянчук, Нина Дрозд и Дмитрий Бондарь.

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Напомним, ранее на платформе "Дія. Цифровое образование" запустили курс "Оплата коммуналки онлайн. Оставайся дома".

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