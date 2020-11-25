В Украине запустили чат-бот, который проверяет закупку медикаментов больницами
Инициативу реализовали при поддержке посольства Великобритании
Общественная организация "Антикоррупционный штаб" запустила чат-бот "Медсестра Иванка", который позволяет проверить закупку медикаментов больницами. Об этом говорится на странице организации в Facebook.
"Мы запустили новый диджитал-инструмент - чат-бот "Медсестра Иванка". Отныне прежде чем тратить деньги на медикаменты из собственного кошелька, вы можете проверить закупила ли их ваша больница", - рассказывают авторы.
Как отмечается, "Медсестра Иванка" дает возможность:
- подписаться на любую больницу и получать обновления по ее закупкам;
- оставить жалобу или сообщение о коррупции в медицинском учреждении;
- посмотреть статистику заболеваемости в любом уголке Украины;
- узнать о товарах, которые закупают больницы Украины и их цены;
- ознакомиться с другими инструментами Антикоррупционного штаба.
Следует заметить, что чат-бот обновляется в режиме реального времени, охватывает всю Украину и является полностью бесплатным.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что больные коронавирусом, которые получают лечение в амбулаторных условиях, имеют право получать бесплатно все услуги и лекарства, предусмотренные пакетом помощи, направленным на борьбу с COVID-19.