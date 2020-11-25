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В Украине запустили чат-бот, который проверяет закупку медикаментов больницами

Фото из открытых источников

Инициативу реализовали при поддержке посольства Великобритании

Общественная организация "Антикоррупционный штаб" запустила чат-бот "Медсестра Иванка", который позволяет проверить закупку медикаментов больницами. Об этом говорится на странице организации в Facebook

"Мы запустили новый диджитал-инструмент - чат-бот "Медсестра Иванка". Отныне прежде чем тратить деньги на медикаменты из собственного кошелька, вы можете проверить закупила ли их ваша больница", - рассказывают авторы.

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Как отмечается, "Медсестра Иванка" дает возможность:

  • подписаться на любую больницу и получать обновления по ее закупкам;
  • оставить жалобу или сообщение о коррупции в медицинском учреждении;
  • посмотреть статистику заболеваемости в любом уголке Украины;
  • узнать о товарах, которые закупают больницы Украины и их цены;
  • ознакомиться с другими инструментами Антикоррупционного штаба.

Следует заметить, что чат-бот обновляется в режиме реального времени, охватывает всю Украину и является полностью бесплатным.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что больные коронавирусом, которые получают лечение в амбулаторных условиях, имеют право получать бесплатно все услуги и лекарства, предусмотренные пакетом помощи, направленным на борьбу с COVID-19. 

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