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В Украине запустили бесплатный медицинский контакт-центр по COVID-19

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет kmu.gov.ua

Консультацией будут заниматься врачи из медицинского центра JMC

В Украине запустили бесплатный медицинский контакт-центр, в котором можно получить консультацию по коронавирусу. Об этом сообщил экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет в Facebook.

"Мы запустили бесплатный медицинский контакт-центр, в котором можно получить консультацию по коронавирусу. В него можно обратиться по телефону 0800301131 или получить чат-консультацию через Телеграмм или Вайбер", - написал Дубилет.

Экс-министр отметил, что консультации можно получить по любым вопросам о коронавирусе: симптоматика, профилактика, необходимые действия.  Консультацией будут заниматься врачи из медицинского центра JMC.

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Напомним, в Украине зафиксировано 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19.

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