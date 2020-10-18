В Украине заполнено почти 60% больничных коек для больных COVID-19, — МОЗ
Наихудшая ситуация сейчас в больницах Донецкой и Луганской областей
В Украине по состоянию на 18 октября заняты 59,8 процентов больничных коек, предназначенных для пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19 или с подтвержденным диагнозом. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения (Минздрава).
Как отмечается, наибольший показатель заполнения коек сейчас в пяти областях Украины:
- Луганская область - 75,1 процент;
- Донецкая область - 75,1 процент;
- Хмельницкая область - 72,9 процентов
- Одесская область - 72,2 процентов;
- Днепропетровская область - 70,1 процент.
Тогда как в шести областях Украины среди всех этот показатель ниже 50 процентов. В частности, речь идет о Херсонской, Тернопольской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Киевской и Житомирской областях.
Кроме этого, все области, кроме Кировоградской, не соответствуют показателю Минздрава по количеству больных на 100 тысяч населения, который должен быть не выше 40. В частности, в среднем по Украине этот показатель составляет 190,1.
Заметим, по состоянию на утро 18 октября в Украине 298 872 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 5 607 летальных, 125 377 пациентов выздоровели. За минувшие сутки диагностировали 5 231 новый случай.
Напомним, недавно главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отмечал, что отечественная система здравоохранения выдержит по меньшей мере 10 тысяч случаев COVID-19 в сутки.