В Украине занято более 61% коек для больных COVID-19, - МОЗ

Больничные койки в Украине заняты на 61,7% Фото из открытых источников

Самая сложная ситуация в больницах в Одесской и Запорожской областях

В Украине по состоянию на 24 октября занято 61,7 процентов койко-мест, которые предназначены для пациентов с подозрением или с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения (Минздрава).

Как отмечается, во всех областях Украины, кроме Херсонской, загруженность коек превышает 50 процентов. В Херсонской области этот показатель составляет 48,4 процентов.

В частности, наихудшая ситуация с загруженностью больниц сейчас в Одесской (79,4 процентов), Запорожской (76,1), Донецкой (75,6) и Луганской (74) областях.

Заметим, по состоянию на утро 24 октября в Украине 337410 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 6289 - летальные, а 139755 больных выздоровели.

Напомним, на этой неделе министр здравоохранения Украины заявил, что Минздрав в ближайшее время планирует увеличить количество койко-мест до 52 тысяч, а количество ПЦР-тестирований на коронавирус - до 75 тысяч в сутки.