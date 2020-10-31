В Украине занято 67,2% больничных коек для больных COVID-19, – МОЗ

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Наибольшая заполненность кроватей – в Одесской области

В Украине по состоянию на 31 октября больничные койки для больных коронавирусной болезнью COVID-19 заняты на 67,2%. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Отмечается, что ни в одном регионе этот показатель не составляет ниже определенной допустимой нормы, то есть 50%. Наихудшая ситуация с заполненностью коек сейчас наблюдается в Одесской (87,3%), Житомирской (85,9%) и Полтавской (85,4%) областях.

В то же время наименьшая заполненность больниц – в Тернопольской (54,9%), Николаевской и Херсонской областях (по 55,6%).

Кроме того, во всех регионах превышен показатель заболеваемости на COVID-19. В среднем по Украине этот показатель составляет 246,4, хотя норма – 40. Наихудшая ситуация сейчас в Черновицкой области – 467,7. При этом в Киеве показатель составляет 254,3.

Напомним, по состоянию на утро 31 октября в Украине лабораторно подтвердили 387481 случай коронавирусной болезни COVID-19. За прошедшие сутки, 30 октября, в стране зарегистрировали 8752 случая COVID-19, что стало новым антирекордом.

Ранее сообщалось, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила зоны карантина в Украине. В красную зону попали населенные пункты в 20 областях.