Зеленский требует от правительства закрытия метро и межобластного сообщения

Участие президента Владимира Зеленского во Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины, 25 февраля 2020 года president.gov.ua

Городские перевозки могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в связи с опасностью распространения коронавируса COVID-19 просит правительство остановить междугороднее и межобластное сообщение и работу метрополитенов с 12 часов дня 18 марта. Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованного на странице в Facebook.

Городские перевозки могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси и такси и до 20 человек в троллейбусах, автобусах и вагонах трамваев.

"Опыт Китая показывает, что непопулярные и жесткие решения преодолевают вирус и спасают жизни. Опыт других стран показывает, что мягкотелость и либеральность являются союзниками коронавируса. Поэтому мы будем действовать жестко, безотлагательно, возможно, непопулярно, но ради одного - жизни и здоровья украинцев", - резюмировал глава государства.

Напомним, в Украине по состоянию на 9:30 16 марта было подтверждено уже 5 случаев заражения коронавирусом.

Как стало известно в Киеве зафиксировали первое подозрение на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ведомство за помощью обратились 1791 украинцев, которые не могут выехать из страны пребывания в связи с пандемией коронавирус.

по Состоянию на 16 марта, со времени появления коронавирус COVID-19 в мире зарегистрировали 169 387 случаев заражения инфекцией, из которых 81 тысяча в Китае. Согласно данным, от нового коронавируса смогли вылечиться 77 257 человек, от заражения умерли 6 513 пациентов.