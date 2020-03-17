В Украине зафиксировано уже 14 случаев инфицирования коронавирусом

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В Минздраве отметили, что все из них являются контактными лицами ранее подтвержденного случая

По состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1) Киевская (1) области и г. Киев (2)", - сказано в сообщении.

Из выявленных сегодня:

Киевская обл. (1) - 44-летний мужчина, который был за границей;

Черновицкая (6) - 33-летняя женщина (летальный), лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей в возрасте год и десять месяцев и шесть месяцев.

Все из них являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.

Ранее сообщалось, что в Минздраве не исключают продления карантина в Украине.

Напомним, с 12 марта в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничения из-за коронавируса. Они предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

С 18 марта 2020 года до принятия отдельного решения запрещена перевозка пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутренних сообщений (пригородном, городском, региональном и дальнем).