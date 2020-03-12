В Украине зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом

Фото из открытых источников

Одна из инфицированных - женщина пенсионного возраста

Министерство здравоохранения сообщило о двух новых случаях заражения коронавірусною инфекцию. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал Минздрава "Коронавирус инфо".

"В Украине зафиксировано два новых случая коронавірусної инфекции - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчину с Чернівцівецької области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пациенты изолированы, им оказывается симптоматическое лечение, происходит работа с контактами.

Ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавирус COVID-19 - у мужчины в Черновцах, сейчас его состояние удовлетворительное.

Напомним, ранее Правительство ввело карантин на три недели в связи с распространения коронавирус в мире. Более подробно о том, какие ограничения коснутся украинских граждан, можно прочитать по ссылке.