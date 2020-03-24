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В Украине зафиксировано 97 случаев инфицирования коронавирусом, – Минздрав

Виктор Ляшко Правительственный портал

За сегодня коронавирус выявили у 13 лиц

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что количество инфицированных в стране возросло до 97 человек. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга относительно мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции, который транслировал телеканал ZIK.

"Динамика увеличивается. Мы имеем сегодня уже 84 новых случаев коронавирусной болезни, если мы оперируем данными предыдущих суток. А также плюс 13, то это уже будет 97 случаев на момент проведения нашего брифинга", - отметил Ляшко.

Напомним, во вторник, 24 марта, в Черновицкой области подтвердили еще 13 случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19. 

Ранее сообщалось, что ученые предложили для тестирования десятки имеющихся препаратов, но ВОЗ решила сосредоточиться на четырех наиболее перспективных методах лечения. Что это за лекарство и смогут ли они спасти жизни пациентов, которые заразились COVID-19, читайте здесь.

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