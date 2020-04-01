В Украине зафиксировано 794 случая коронавируса, - Минздрав

Смогли преодолеть болезнь 13 пациентов

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По состоянию на 22:00 среды, 1 апреля, в Украине зарегистрировано 794 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденные ПЦР-исследованием случаи COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19", - говорится в сообщении.

Как отмечается, всего 13 человек уже выздоровели от COVID-19, а повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об использовании незарегистрированных в Украине, но рекомендованных официальными органами других государств, лекарственных средств для лечение коронавирусной болезни COVID-19.