В Украине зафиксировано 2 новых случая инфицирования коронавирусом

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Пациенты изолированы, им оказывается симптоматическое лечение

Сегодня, 19 марта, лабораторно подтверждены два новых случая инфицирования COVID-19: один случай в г. Киеве, еще один - в Житомире. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что пациенты изолированы, им оказывается симптоматическое лечение.

Таким образом, в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, два из них - летальные.

Напомним, в течение 18 марта в Центр общественного здоровья поступило 79 подозрений на COVID-19 и было доставлено 128 образцов на проверку.