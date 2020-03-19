В Украине зафиксировано 2 новых случая инфицирования коронавирусом
Пациенты изолированы, им оказывается симптоматическое лечение
Сегодня, 19 марта, лабораторно подтверждены два новых случая инфицирования COVID-19: один случай в г. Киеве, еще один - в Житомире. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Отмечается, что пациенты изолированы, им оказывается симптоматическое лечение.
Таким образом, в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, два из них - летальные.
Напомним, в течение 18 марта в Центр общественного здоровья поступило 79 подозрений на COVID-19 и было доставлено 128 образцов на проверку.
С 12 марта в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничения из-за коронавируса. Они предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.