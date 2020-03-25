В Украине зафиксировано 113 случаев инфицирования COVID-19, - ГСЧС
Коронавирус обнаружили в 13 регионах страны
По состоянию на 7:00 среды, 25 марта, на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Согласно сообщению, больных выявили в 13 областях и в городе Киев:
Теперь картина заболеваемости по регионам стране выглядит так:
- Черновицкая – 38 (1 умер),
- г. Киев – 31,
- Киевская – 22,
- Ивано-Франковская – 5 (1 умер),
- Тернопольская – 4,
- Днепропетровская – 2,
- Житомирская – 2 (1 умер),
- Запорожская – 2,
- Львовская – 2,
- Волынская – 1,
- Донецкая – 1,
- Луганская – 1,
- Одесская - 1,
- Черкасская – 1.
Как отмечается, один пациент в Черновицкой области выписан после лечения.
Напомним, начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что введение запрета на передвижение по улицам в ночное время поможет не допустить фактов мародерства в столице.