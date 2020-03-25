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В Украине зафиксировано 113 случаев инфицирования COVID-19, - ГСЧС

Коронавирус обнаружили в 13 регионах страны

Фото из открытых источников

По состоянию на 7:00 среды, 25 марта, на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС

Согласно сообщению, больных выявили в 13 областях и в городе Киев:

Теперь картина заболеваемости по регионам стране выглядит так:

  • Черновицкая – 38 (1 умер),
  • г. Киев – 31,
  • Киевская – 22,
  • Ивано-Франковская – 5 (1 умер),
  • Тернопольская – 4,
  • Днепропетровская – 2,
  • Житомирская – 2 (1 умер),
  • Запорожская – 2,
  • Львовская – 2,
  • Волынская – 1,
  • Донецкая – 1,
  • Луганская – 1,
  • Одесская - 1,
  • Черкасская – 1.

Как отмечается, один пациент в Черновицкой области выписан после лечения.

Напомним, начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что введение запрета на передвижение по улицам в ночное время поможет не допустить фактов мародерства в столице.

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