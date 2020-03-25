В Украине зафиксировано 113 случаев инфицирования COVID-19, - ГСЧС

Коронавирус обнаружили в 13 регионах страны

Фото из открытых источников

По состоянию на 7:00 среды, 25 марта, на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Согласно сообщению, больных выявили в 13 областях и в городе Киев:

Теперь картина заболеваемости по регионам стране выглядит так:

Черновицкая – 38 (1 умер),

г. Киев – 31,

Киевская – 22,

Ивано-Франковская – 5 (1 умер),

Тернопольская – 4,

Днепропетровская – 2,

Житомирская – 2 (1 умер),

Запорожская – 2,

Львовская – 2,

Волынская – 1,

Донецкая – 1,

Луганская – 1,

Одесская - 1,

Черкасская – 1.

Как отмечается, один пациент в Черновицкой области выписан после лечения.

Напомним, начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что введение запрета на передвижение по улицам в ночное время поможет не допустить фактов мародерства в столице.