В Украине зафиксирован новый коронавирусный антирекорд: Более 2,4 тысячи за сутки
В течение суток 48 человек умерли
По состоянию на утро 28 августа в Украине зарегистрировали 114 497 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавирус в регионах".
В частности, в течение последних суток в стране был установлен новый антирекорд – 2 438 новых случаев, 48 человек умерли, 866 человек преодолели болезнь. Всего от COVID - 19 уже умерло 2 451 человек, выздоровело - 55 083.
Сейчас картина с заболеваемостью по регионам выглядит следующим образом:
- Винницкая обл - 3800 (+64)
- Волынская обл - 5320 (+52)
- Днепропетровская обл - 2162 (+67)
- Донецкая обл - 1318 (+40)
- Житомирская обл - 3063 (+65)
- Закарпатская обл - 7302 (+77)
- Запорожская обл - 1487 (+33)
- Ивано-Франковская обл - 8661 (+176)
- Кировоградская обл - 790 (+10)
- м. Киев - 12719 (+251)
- Киевская обл - 5397 (+92)
- Львовская обл - 13978 (+215)
- Луганская обл - 274 (+10)
- Николаевская обл - 1077 (+37)
- Одесская обл - 6751 (+214)
- Полтавская обл - 705 (+10)
- Ровенская обл - 8921 (+103)
- Сумская обл - 1361 (+59)
- Тернопольская обл - 5478 (+233)
- Харьковская обл - 8444 (+242)
- Херсонская обл - 374 (+11)
- Хмельницкая обл - 2194 (+92)
- Черновицкая обл - 9855 (+155)
- Черкасская обл - 1390 (+72)
- Черниговская обл - 1676 (+58)
Напомним, во Львове на карантин закрывают детский сад "Святого Николая" №135 из-за вспышки COVID-19 в учреждении. Отмечается, что вирус обнаружили у заведующей детского сада Галины Тузяк.