В Украине зафиксирован новый коронавирусный антирекорд: Более 2,4 тысячи за сутки

Фото из открытых источников

В течение суток 48 человек умерли

По состоянию на утро 28 августа в Украине зарегистрировали 114 497 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавирус в регионах".

В частности, в течение последних суток в стране был установлен новый антирекорд – 2 438 новых случаев, 48 человек умерли, 866 человек преодолели болезнь. Всего от COVID - 19 уже умерло 2 451 человек, выздоровело - 55 083.

Сейчас картина с заболеваемостью по регионам выглядит следующим образом:

Винницкая обл - 3800 (+64)

Волынская обл - 5320 (+52)

Днепропетровская обл - 2162 (+67)

Донецкая обл - 1318 (+40)

Житомирская обл - 3063 (+65)

Закарпатская обл - 7302 (+77)

Запорожская обл - 1487 (+33)

Ивано-Франковская обл - 8661 (+176)

Кировоградская обл - 790 (+10)

м. Киев - 12719 (+251)

Киевская обл - 5397 (+92)

Львовская обл - 13978 (+215)

Луганская обл - 274 (+10)

Николаевская обл - 1077 (+37)

Одесская обл - 6751 (+214)

Полтавская обл - 705 (+10)

Ровенская обл - 8921 (+103)

Сумская обл - 1361 (+59)

Тернопольская обл - 5478 (+233)

Харьковская обл - 8444 (+242)

Херсонская обл - 374 (+11)

Хмельницкая обл - 2194 (+92)

Черновицкая обл - 9855 (+155)

Черкасская обл - 1390 (+72)

Черниговская обл - 1676 (+58)

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Напомним, во Львове на карантин закрывают детский сад "Святого Николая" №135 из-за вспышки COVID-19 в учреждении. Отмечается, что вирус обнаружили у заведующей детского сада Галины Тузяк.