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В Украине зафиксирован новый коронавирусный антирекорд: Более 2,4 тысячи за сутки

Фото из открытых источников

В течение суток 48 человек умерли

По состоянию на утро 28 августа в Украине зарегистрировали 114 497 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавирус в регионах".

В частности, в течение последних суток в стране был установлен новый антирекорд – 2 438 новых случаев, 48 человек умерли, 866 человек преодолели болезнь. Всего от COVID - 19 уже умерло 2 451 человек, выздоровело - 55 083.

Сейчас картина с заболеваемостью по регионам выглядит следующим образом:

  • Винницкая обл - 3800 (+64)
  • Волынская обл - 5320 (+52)
  • Днепропетровская обл - 2162 (+67)
  • Донецкая обл - 1318 (+40)
  • Житомирская обл - 3063 (+65)
  • Закарпатская обл - 7302 (+77)
  • Запорожская обл - 1487 (+33)
  • Ивано-Франковская обл - 8661 (+176)
  • Кировоградская обл - 790 (+10)
  • м. Киев - 12719 (+251)
  • Киевская обл - 5397 (+92)
  • Львовская обл - 13978 (+215)
  • Луганская обл - 274 (+10)
  • Николаевская обл - 1077 (+37)
  • Одесская обл - 6751 (+214)
  • Полтавская обл - 705 (+10)
  • Ровенская обл - 8921 (+103)
  • Сумская обл - 1361 (+59)
  • Тернопольская обл - 5478 (+233)
  • Харьковская обл - 8444 (+242)
  • Херсонская обл - 374 (+11)
  • Хмельницкая обл - 2194 (+92)
  • Черновицкая обл - 9855 (+155)
  • Черкасская обл - 1390 (+72)
  • Черниговская обл - 1676 (+58)

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Напомним, во Львове на карантин закрывают детский сад "Святого Николая" №135 из-за вспышки COVID-19 в учреждении. Отмечается, что вирус обнаружили у заведующей детского сада Галины Тузяк.

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