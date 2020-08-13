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В Украине зафиксирован антирекорд по количеству госпитализированных с COVID-19, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов Фото с открытых источников

За сутки заразились 1 592 человека

За прошедшие сутки, 13 августа, в Украине госпитализировали с COVID-19 315 человек, что является новым антирекордом. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас очередной антирекорд, за сутки заразились 1 592 человека, из них 88 детей, а также 92 медработника. Было госпитализировано 315 человек, такого количества госпитализированных в Украине за сутки у нас еще не было", - сказал Степанов.

По его словам, в Украине планируют как можно быстрее поделить регионы на "зоны" заболеваемости.

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Напомним, по состоянию на утро 13 августа в Украине зафиксировано 86 140 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, в течение последних суток был установлен новый антирекорд - 1 592 новых случая, 22 человека умерли, 530 человек преодолели болезнь.

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