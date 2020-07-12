В Украине зафиксировали уменьшение количества больных COVID-19

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За сутки от коронавируса выздоровели 457 пациентов

В Украине в течение минувших суток выявили 678 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, еще 11 человек умерли в результате осложнений. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Так, по состоянию на утро 12 июля в Украине 53 521 лабораторно подтвержденный случай коронавируса, из них 1 383 человека погибли, а 26 118 пациентов смогли преодолеть болезнь. Отмечается, что за минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 457 человек.

Статистика заболевания в регионах:

Винницкая область — 2 097 (+16)

Волынская область — 3 042 (+55)

Днепропетровская область — 1 144 (+4)

Донецкая область — 759 (+1)

Житомирская область — 1 532 (+11)

Закарпатская область — 3 909 (+67)

Запорожская область — 621 (+9)

Ивано-Франковская область — 3 029 (+58)

Кировоградская область — 673 (+3)

г. Киев — 6 182 (+67)

Киевская область — 3 026 (+40)

Львовская область — 7 003 (+121)

Луганская область — 93 (0)

Николаевская область — 481 (+4)

Одесская область — 2 174 (+33)

Полтавская область — 331 (0)

Ровенская область — 4 598 (+78)

Сумская область — 340 (+3)

Тернопольская область — 2 231 (+14)

Харьковская область — 2 649 (+28)

Херсонская область — 204 (0)

Хмельницкая область — 908 (+20)

Черновицкая область — 5 140 (+23)

Черкасская область — 748 (+10)

Черниговская область — 607 (+13)

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Заметим, данные с временно неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Напомним, накануне министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине проходят клинические испытания четырех лекарственных средств для лечения коронавирусной болезни COVID-19.