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В Украине зафиксировали уменьшение количества больных COVID-19

Фото из открытых источников

За сутки от коронавируса выздоровели 457 пациентов

В Украине в течение минувших суток выявили 678 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, еще 11 человек умерли в результате осложнений. Об этом свидетельствуют данные СНБО. 

Так, по состоянию на утро 12 июля в Украине 53 521 лабораторно подтвержденный случай коронавируса, из них 1 383 человека погибли, а 26 118 пациентов смогли преодолеть болезнь. Отмечается, что за минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 457 человек. 

Статистика заболевания в регионах:

  • Винницкая область — 2 097 (+16)
  • Волынская область — 3 042 (+55)
  • Днепропетровская область — 1 144 (+4)
  • Донецкая область — 759 (+1)
  • Житомирская область — 1 532 (+11)
  • Закарпатская область — 3 909 (+67)
  • Запорожская область — 621 (+9)
  • Ивано-Франковская область — 3 029 (+58)
  • Кировоградская область — 673 (+3)
  • г. Киев — 6 182 (+67)
  • Киевская область — 3 026 (+40)
  • Львовская область — 7 003 (+121)
  • Луганская область — 93 (0)
  • Николаевская область — 481 (+4)
  • Одесская область — 2 174 (+33)
  • Полтавская область — 331 (0)
  • Ровенская область — 4 598 (+78)
  • Сумская область — 340 (+3)
  • Тернопольская область — 2 231 (+14)
  • Харьковская область — 2 649 (+28)
  • Херсонская область — 204 (0)
  • Хмельницкая область — 908 (+20)
  • Черновицкая область — 5 140 (+23)
  • Черкасская область — 748 (+10)
  • Черниговская область — 607 (+13)

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Заметим, данные с временно неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Напомним, накануне министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине проходят клинические испытания четырех лекарственных средств для лечения коронавирусной болезни COVID-19. 

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