В Украине зафиксировали уменьшение количества больных COVID-19
За сутки от коронавируса выздоровели 457 пациентов
В Украине в течение минувших суток выявили 678 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, еще 11 человек умерли в результате осложнений. Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Так, по состоянию на утро 12 июля в Украине 53 521 лабораторно подтвержденный случай коронавируса, из них 1 383 человека погибли, а 26 118 пациентов смогли преодолеть болезнь. Отмечается, что за минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 457 человек.
Статистика заболевания в регионах:
- Винницкая область — 2 097 (+16)
- Волынская область — 3 042 (+55)
- Днепропетровская область — 1 144 (+4)
- Донецкая область — 759 (+1)
- Житомирская область — 1 532 (+11)
- Закарпатская область — 3 909 (+67)
- Запорожская область — 621 (+9)
- Ивано-Франковская область — 3 029 (+58)
- Кировоградская область — 673 (+3)
- г. Киев — 6 182 (+67)
- Киевская область — 3 026 (+40)
- Львовская область — 7 003 (+121)
- Луганская область — 93 (0)
- Николаевская область — 481 (+4)
- Одесская область — 2 174 (+33)
- Полтавская область — 331 (0)
- Ровенская область — 4 598 (+78)
- Сумская область — 340 (+3)
- Тернопольская область — 2 231 (+14)
- Харьковская область — 2 649 (+28)
- Херсонская область — 204 (0)
- Хмельницкая область — 908 (+20)
- Черновицкая область — 5 140 (+23)
- Черкасская область — 748 (+10)
- Черниговская область — 607 (+13)
Заметим, данные с временно неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, накануне министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине проходят клинические испытания четырех лекарственных средств для лечения коронавирусной болезни COVID-19.