В Украине зафиксировали третий подряд антирекорд, за сутки - 5 804 новых случая COVID-19
Общее количество заболевших пересекло отметку 250 тысяч
По состоянию на утро 9 октября количество больных коронавирусом в Украине составляет 250 538 человек, за минувшие сутки обнаружили рекордно большое число новых случаев COVID-19 - 5 804. Об этом сообщает Telegram-канал коронавирус инфо.
Согласно сообщению, за минувшие сутки от осложнений умерли 89 человек, смогли выздороветь 2417 пациентов.
Больше всего новых случаев за сутки обнаружили в Харьковской области (630), Киеве (567) и Одесской области (403).
Как отмечается, ситуация в регионах выглядит таки образом:
- Винницкая обл -7331 (+134)
- Волынская обл - 9373 (+174)
- Днепропетровская обл - 8301 (+307)
- Донецкая обл - 5372 (+254)
- Житомирская обл - 7718 (+261)
- Закарпатская обл - 10473 (+100)
- Запорожская обл - 5172 (+165)
- Ивано-Франковская обл - 14835 (+142)
- Кировоградская обл - 1262 (+28)
- м. Киев - 26463 (+567)
- Киевская обл - 10689 (+199)
- Львовская обл - 22172 (+249)
- Луганская обл - 1613 (+133)
- Николаевская обл - 4293 (+139)
- Одесская обл - 16107 (+403)
- Полтавская обл - 3921 (+236)
- Ровненская обл - 13981 (+183)
- Сумская обл - 6404 (+207)
- Тернопольская обл - 15284 (+305)
- Харьковская обл - 23342 (+630)
- Херсонская обл - 1714 (+78)
- Хмельницкая обл - 8062 (+330)
- Черновицкая обл - 15939 (+182)
- Черкасская обл - 5349 (+196)
- Черниговская обл - 5212 (+146)
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Напомним, за прошедшие сутки, 8 октября, в мире подтвердили рекордный показатель заражений коронавирусом - 338 779 новых случаев.