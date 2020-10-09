В Украине зафиксировали третий подряд антирекорд, за сутки - 5 804 новых случая COVID-19

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Общее количество заболевших пересекло отметку 250 тысяч

По состоянию на утро 9 октября количество больных коронавирусом в Украине составляет 250 538 человек, за минувшие сутки обнаружили рекордно большое число новых случаев COVID-19 - 5 804. Об этом сообщает Telegram-канал коронавирус инфо.

Согласно сообщению, за минувшие сутки от осложнений умерли 89 человек, смогли выздороветь 2417 пациентов.

Больше всего новых случаев за сутки обнаружили в Харьковской области (630), Киеве (567) и Одесской области (403).

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Как отмечается, ситуация в регионах выглядит таки образом:

Винницкая обл -7331 (+134)

Волынская обл - 9373 (+174)

Днепропетровская обл - 8301 (+307)

Донецкая обл - 5372 (+254)

Житомирская обл - 7718 (+261)

Закарпатская обл - 10473 (+100)

Запорожская обл - 5172 (+165)

Ивано-Франковская обл - 14835 (+142)

Кировоградская обл - 1262 (+28)

м. Киев - 26463 (+567)

Киевская обл - 10689 (+199)

Львовская обл - 22172 (+249)

Луганская обл - 1613 (+133)

Николаевская обл - 4293 (+139)

Одесская обл - 16107 (+403)

Полтавская обл - 3921 (+236)

Ровненская обл - 13981 (+183)

Сумская обл - 6404 (+207)

Тернопольская обл - 15284 (+305)

Харьковская обл - 23342 (+630)

Херсонская обл - 1714 (+78)

Хмельницкая обл - 8062 (+330)

Черновицкая обл - 15939 (+182)

Черкасская обл - 5349 (+196)

Черниговская обл - 5212 (+146)

Напомним, за прошедшие сутки, 8 октября, в мире подтвердили рекордный показатель заражений коронавирусом - 338 779 новых случаев.