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В Украине зафиксировали третий подряд антирекорд, за сутки - 5 804 новых случая COVID-19

В Европе ожидается пик второй волны коронавируса в конце осени Фото из открытых источников

Общее количество заболевших пересекло отметку 250 тысяч

По состоянию на утро 9 октября количество больных коронавирусом в Украине составляет 250 538 человек, за минувшие сутки обнаружили рекордно большое число новых случаев COVID-19 - 5 804. Об этом сообщает Telegram-канал коронавирус инфо

Согласно сообщению, за минувшие сутки от осложнений умерли 89 человек, смогли выздороветь 2417 пациентов. 

Больше всего новых случаев за сутки обнаружили в Харьковской области (630), Киеве (567) и Одесской области (403).

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Как отмечается, ситуация в регионах выглядит таки образом:

  • Винницкая обл  -7331 (+134)
  • Волынская обл - 9373 (+174)
  • Днепропетровская обл - 8301 (+307)
  • Донецкая обл - 5372 (+254)
  • Житомирская обл - 7718 (+261)
  • Закарпатская обл - 10473 (+100)
  • Запорожская обл - 5172 (+165)
  • Ивано-Франковская обл - 14835 (+142)
  • Кировоградская обл - 1262 (+28)
  • м. Киев - 26463 (+567)
  • Киевская обл - 10689 (+199)
  • Львовская обл - 22172 (+249)
  • Луганская обл - 1613 (+133)
  • Николаевская обл - 4293 (+139)
  • Одесская обл - 16107 (+403)
  • Полтавская обл - 3921 (+236)
  • Ровненская обл - 13981 (+183)
  • Сумская обл - 6404 (+207)
  • Тернопольская обл - 15284 (+305)
  • Харьковская обл - 23342 (+630)
  • Херсонская обл - 1714 (+78)
  • Хмельницкая обл - 8062 (+330)
  • Черновицкая обл - 15939 (+182)
  • Черкасская обл - 5349 (+196)
  • Черниговская обл - 5212 (+146)

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Напомним, за прошедшие сутки, 8 октября, в мире подтвердили рекордный показатель заражений коронавирусом - 338 779 новых случаев. 

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