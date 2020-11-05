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В Украине зафиксировали третий антирекорд COVID-19 подряд, на этот раз подтвердили 9850 новых случаев

Фото из открытых источников

В Киеве обнаружили почти тысячу

По состоянию на 5 ноября в Украине подтвердили 430 467 случаев коронавирусной болезни, за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 9850 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус инфо

Согласно сообщению, за минувшие сутки заболели 369 детей и 514 медработников, в медучреждения госпитализировали 1269 человек, также 193 человека умерли. 

Как отмечается, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.

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Сейчас ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • г. Киев-41373 случая;
  • Винницкая область – 11644 случая;
  • Волынская область– 14889 случаев;
  • Днепропетровская область – 16600 случаев;
  • Донецкая область – 12873 случая;
  • Житомирская область – 16598 случаев;
  • Закарпатская область – 15849 случаев;
  • Запорожская область – 11750 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 22521 случай;
  • Киевская область – 18329 случаев;
  • Кировоградская область – 2813 случаев;
  • Луганская область – 4104 случая;
  • Львовская область – 32069 случаев;
  • Николаевская область – 9306 случаев;
  • Одесская область – 26838 случаев;
  • Полтавская область – 11079 случаев;
  • Ровенская область – 20671 случай;
  • Сумская область – 13196 случаев;
  • Тернопольская область – 21499 случаев;
  • Харьковская область – 40330 случаев;
  • Херсонская область – 4852 случая;
  • Хмельницкая область – 17989 случаев;
  • Черкасская область – 10085 случаев;
  • Черновицкая область – 23708 случаев;
  • Черниговская область – 9502 случая.

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Напомним, недавно Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине могут ввести карантин выходного дня из-за увеличения заболеваемости коронавирусом COVID-19. В частности, он отметил, что Минздрав будет просить Кабинет министров усилить карантинные ограничения в стране. 

Впоследствии министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что во время карантина выходного дня ограничения будут более жесткими.

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