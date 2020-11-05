В Украине зафиксировали третий антирекорд COVID-19 подряд, на этот раз подтвердили 9850 новых случаев
В Киеве обнаружили почти тысячу
По состоянию на 5 ноября в Украине подтвердили 430 467 случаев коронавирусной болезни, за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 9850 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус инфо.
Согласно сообщению, за минувшие сутки заболели 369 детей и 514 медработников, в медучреждения госпитализировали 1269 человек, также 193 человека умерли.
Как отмечается, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.
Сейчас ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- г. Киев-41373 случая;
- Винницкая область – 11644 случая;
- Волынская область– 14889 случаев;
- Днепропетровская область – 16600 случаев;
- Донецкая область – 12873 случая;
- Житомирская область – 16598 случаев;
- Закарпатская область – 15849 случаев;
- Запорожская область – 11750 случаев;
- Ивано-Франковская область – 22521 случай;
- Киевская область – 18329 случаев;
- Кировоградская область – 2813 случаев;
- Луганская область – 4104 случая;
- Львовская область – 32069 случаев;
- Николаевская область – 9306 случаев;
- Одесская область – 26838 случаев;
- Полтавская область – 11079 случаев;
- Ровенская область – 20671 случай;
- Сумская область – 13196 случаев;
- Тернопольская область – 21499 случаев;
- Харьковская область – 40330 случаев;
- Херсонская область – 4852 случая;
- Хмельницкая область – 17989 случаев;
- Черкасская область – 10085 случаев;
- Черновицкая область – 23708 случаев;
- Черниговская область – 9502 случая.
Напомним, недавно Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине могут ввести карантин выходного дня из-за увеличения заболеваемости коронавирусом COVID-19. В частности, он отметил, что Минздрав будет просить Кабинет министров усилить карантинные ограничения в стране.
Впоследствии министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что во время карантина выходного дня ограничения будут более жесткими.