В Украине зафиксировали третий антирекорд COVID-19 подряд, на этот раз подтвердили 9850 новых случаев

Фото из открытых источников

В Киеве обнаружили почти тысячу

По состоянию на 5 ноября в Украине подтвердили 430 467 случаев коронавирусной болезни, за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 9850 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус инфо.

Согласно сообщению, за минувшие сутки заболели 369 детей и 514 медработников, в медучреждения госпитализировали 1269 человек, также 193 человека умерли.

Как отмечается, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.

Сейчас ситуация в регионах выглядит следующим образом:

г. Киев-41373 случая;

Винницкая область – 11644 случая;

Волынская область– 14889 случаев;

Днепропетровская область – 16600 случаев;

Донецкая область – 12873 случая;

Житомирская область – 16598 случаев;

Закарпатская область – 15849 случаев;

Запорожская область – 11750 случаев;

Ивано-Франковская область – 22521 случай;

Киевская область – 18329 случаев;

Кировоградская область – 2813 случаев;

Луганская область – 4104 случая;

Львовская область – 32069 случаев;

Николаевская область – 9306 случаев;

Одесская область – 26838 случаев;

Полтавская область – 11079 случаев;

Ровенская область – 20671 случай;

Сумская область – 13196 случаев;

Тернопольская область – 21499 случаев;

Харьковская область – 40330 случаев;

Херсонская область – 4852 случая;

Хмельницкая область – 17989 случаев;

Черкасская область – 10085 случаев;

Черновицкая область – 23708 случаев;

Черниговская область – 9502 случая.

Напомним, недавно Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине могут ввести карантин выходного дня из-за увеличения заболеваемости коронавирусом COVID-19. В частности, он отметил, что Минздрав будет просить Кабинет министров усилить карантинные ограничения в стране.

Впоследствии министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что во время карантина выходного дня ограничения будут более жесткими.