В Украине зафиксировали почти 1 тысячу новых случаев COVID-19 за сутки

Украина столкнулась с пока еще невиданной статистикой инфицирования в сутки Фото из открытых источников

Общее количество выявленных случаев коронавируса превысило отметку в 40 тыс. человек

По состоянию на утро 25 июня в Украине лабораторно подтверждено 40 008 случаев коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Как отмечается, в Украине с начала пандемии подтвердили 40 008 случаев коронавирусной инфекции, из которых 17 758 пациентов выздоровели, а умерли 1067 человек.

В частности, за последние сутки зафиксировали рекордные 994 новых случая COVID-19, излечились 349 человек, а 16 человек стали жертвами болезни.

Больше всего новых случаев за сутки подтвердили во Львовской (204), Одесской (95), Закарпатской (85) областях и в городе Киев (85).

Наиболее зараженным регионом стала Львовская область - 4627 случаев, на втором месте Киев - 4613, Черновицкая область - 4531.

Ранее сообщалось, что Украина не соответствует минимальным требованиям Европейского союза по росту заболеваемости COVID-19, из-за чего после открытия границ с 1 июля украинцам будет запрещен въезд в страны блока.