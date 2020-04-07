В Украине зафиксировали почти 1,5 тысячи случаев заболевания COVID-19, - Минздрав

За минувшие сутки выявили 143 новых случая болезни

В Украине зафиксировано 1 462 случая коронавирусной болезни COVID-19, передает пресс-служба Министерства здравоохранения.



По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:00 7 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровел. За сутки было зафиксировано 143 новых случаев.



Пока коронавирусная болезнь выявлена:



Винницкая область — 77 случаев;

Волынская область — 34 случая;

Днепропетровская область — 15 случаев;

Донецкая область — 10 случаев;

Житомирская область — 11 случаев;

Закарпатская область — 38 случаев;

Запорожская область — 41 случай;

Ивано-Франковская область — 160 случаев;

Кировоградская область — 53 случая;

г. Киев — 253 случая;

Киевская область — 97 случаев;

Львовская область — 29 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Одесская область — 30 случаев;

Полтавская область — 12 случаев;

Ровенская область — 40 случаев;

Сумская область — 51 случай;

Тернопольская область — 168 случаев;

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 13 случаев;

Хмельницкая область — 10 случаев;

Черновицкая область — 247 случаев;

Черкасская область — 62 случая;

Черниговская область — 7 случаев.



Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Напомним, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине ожидается пик распространения коронавируса 14-15 апреля.