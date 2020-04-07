В Украине зафиксировали почти 1,5 тысячи случаев заболевания COVID-19, - Минздрав
За минувшие сутки выявили 143 новых случая болезни
В Украине зафиксировано 1 462 случая коронавирусной болезни COVID-19, передает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:00 7 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровел. За сутки было зафиксировано 143 новых случаев.
Пока коронавирусная болезнь выявлена:
Винницкая область — 77 случаев;
Волынская область — 34 случая;
Днепропетровская область — 15 случаев;
Донецкая область — 10 случаев;
Житомирская область — 11 случаев;
Закарпатская область — 38 случаев;
Запорожская область — 41 случай;
Ивано-Франковская область — 160 случаев;
Кировоградская область — 53 случая;
г. Киев — 253 случая;
Киевская область — 97 случаев;
Львовская область — 29 случаев;
Луганская область — 3 случая;
Одесская область — 30 случаев;
Полтавская область — 12 случаев;
Ровенская область — 40 случаев;
Сумская область — 51 случай;
Тернопольская область — 168 случаев;
Харьковская область — 1 случай;
Херсонская область — 13 случаев;
Хмельницкая область — 10 случаев;
Черновицкая область — 247 случаев;
Черкасская область — 62 случая;
Черниговская область — 7 случаев.
Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине ожидается пик распространения коронавируса 14-15 апреля.