В Украине зафиксировали 84 случая коронавируса, - Минздрав

За последние сутки зафиксировано 11 новых случаев

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По состоянию на 10:00 вторника, 24 марта, в Украине зарегистрировано 84 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, 10 из 11 выявленных случаев за последние сутки принадлежат Киевской области, еще один больной - в Тернопольской области.

В целом ситуация с коронавирусной болезнью в Украине выглядит так:

Днепропетровская область — 2 случая;

Донецкая область — 1 случай;

Житомирская область — 2 (1 летальный) случаи;

Ивано-Франковская область — 5 случаев (1 летальный);

г. Киев — 29 случаев;

Киевская область — 15 случаев;

Львовская область — 2 случая;

Тернопольская область — 2 случая;

Черновицкая область — 25 случаях (1 летальный);

Черкасская область — 1 случай.

Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья Украины поступило 756 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 07:30 вторника, 24 марта, количество инфицированных SARS-CoV-2 во всем мире составляет 381 598 людей, одновременно 101 806 человек смогли выздороветь от инфекции.