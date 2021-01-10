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В Украине зафиксировали 5 011 новых случаев COVID-19 за сутки

Фото из открытых источников

Больше всего новых больных обнаружили в Одесской области

В Украине по состоянию на утро 10 января лабораторно подтвердили 1 115 026 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.

Отмечается, что на протяжении минувших суток в Украине было зафиксировано 5 011 новых случаев COVID-19. За сутки выздороветь от коронавируса удалось 5 292 лицам, а 99 человек умерли в результате осложнений.

Всего с начала пандемии выявлено 19 767 летальных случаев от COVID-19, а 791 598 пациентов смогли преодолеть болезнь.

Ситуация с распространением COVID-19 в регионах за сутки выглядит следующим образом:

  • г. Киев - 404 случая;
  • Винницкая область - 69 случаев;
  • Волынская область - 124 случая;
  • Днепропетровская область - 240 случаев;
  • Донецкая область - 186 случаев;
  • Житомирская область - 111 случаев;
  • Закарпатская область - 49 случаев;
  • Запорожская область - 207 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 74 случая;
  • Киевская область - 405 случаев;
  • Кировоградская область - 85 случаев;
  • Луганская область - 142 случая;
  • Львовская область - 326 случаев;
  • Николаевская область - 327 случаев;
  • Одесская область - 446 случаев;
  • Полтавская область - 175 случаев;
  • Ровенская область - 159 случаев;
  • Сумская область - 149 случаев;
  • Тернопольская область - 150 случаев;
  • Харьковская область - 344 случая;
  • Херсонская область - 141 случай;
  • Хмельницкая область - 185 случаев;
  • Черкасская область - 302 случая;
  • Черновицкая область - 151 случай;
  • Черниговская область - 60 случаев.

Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.

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Напомним, недавно министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине уже на этой неделе прогнозируется рост количества больных коронавирусом COVID-19. По его словам, сейчас завершается инкубационный период у тех, кто заболел на праздники.

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