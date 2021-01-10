В Украине зафиксировали 5 011 новых случаев COVID-19 за сутки
Больше всего новых больных обнаружили в Одесской области
В Украине по состоянию на утро 10 января лабораторно подтвердили 1 115 026 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.
Отмечается, что на протяжении минувших суток в Украине было зафиксировано 5 011 новых случаев COVID-19. За сутки выздороветь от коронавируса удалось 5 292 лицам, а 99 человек умерли в результате осложнений.
Всего с начала пандемии выявлено 19 767 летальных случаев от COVID-19, а 791 598 пациентов смогли преодолеть болезнь.
Ситуация с распространением COVID-19 в регионах за сутки выглядит следующим образом:
- г. Киев - 404 случая;
- Винницкая область - 69 случаев;
- Волынская область - 124 случая;
- Днепропетровская область - 240 случаев;
- Донецкая область - 186 случаев;
- Житомирская область - 111 случаев;
- Закарпатская область - 49 случаев;
- Запорожская область - 207 случаев;
- Ивано-Франковская область - 74 случая;
- Киевская область - 405 случаев;
- Кировоградская область - 85 случаев;
- Луганская область - 142 случая;
- Львовская область - 326 случаев;
- Николаевская область - 327 случаев;
- Одесская область - 446 случаев;
- Полтавская область - 175 случаев;
- Ровенская область - 159 случаев;
- Сумская область - 149 случаев;
- Тернопольская область - 150 случаев;
- Харьковская область - 344 случая;
- Херсонская область - 141 случай;
- Хмельницкая область - 185 случаев;
- Черкасская область - 302 случая;
- Черновицкая область - 151 случай;
- Черниговская область - 60 случаев.
Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.
Напомним, недавно министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине уже на этой неделе прогнозируется рост количества больных коронавирусом COVID-19. По его словам, сейчас завершается инкубационный период у тех, кто заболел на праздники.