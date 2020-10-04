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В Украине зафиксировали 4140 новых случаев COVID-19 за сутки

Наибольшее количество новых зараженных – в Харьковской области

В Украине фиксируют новые случаи коронавируса

 Фото из открытых источников

За прошедшие сутки, 3 октября, в Украине лабораторно подтвердили 4140 новых случаев коронавирусної болезни COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус в регионах.

Отмечается, что вчера 1370 человек в стране смогли побороть коронавирус, а 44 человека умерли в результате осложнений COVID-19.

Всего в Украине с начала пандемии зафиксировали 226462 случаи коронавирусной болезни, 100107 людей преодолели COVID-19, но 4397 человек умерли.

Ситуация с распространением коронавируса в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая обл. — 6716 (+162);
  • Волынская обл. — 8591 (+136);
  • Днепропетровская обл. — 6931 (+212);
  • Донецкая обл. — 4187 (+323);
  • Житомирская обл. — 6749 (+281);
  • Закарпатская обл. — 10168 (+63);
  • Запорожская обл. — 4507 (+106);
  • Ивано-Франковская обл. — 14232 (+139);
  • Кировоградская обл. - 1179 (+21);
  • г. Киев — 24450 (+407);
  • Киевская обл. — 9752 (+161);
  • Львовская обл. — 21194 (+162);
  • Луганская обл. - 1288 (+81);
  • Николаевская обл. — 3650 (+160);
  • Одесская обл. — 14539 (+160);
  • Полтавская обл. - 2812 (+85);
  • Ровенская обл. - 13107 (+151);
  • Сумская обл. — 5171 (+263);
  • Тернопольская обл. — 14295 (+128);
  • Харьковская обл. - 20518 (+414);
  • Херсонская обл. - 1427 (+87);
  • Хмельницкая обл. — 6801 (+154);
  • Черновицкая обл. — 15123 (+157);
  • Черкасская обл. — 4480 (+50);
  • Черниговская обл. — 4595 (+77).

Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.

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Напомним, по данным Минздрава, в Украине к ослаблению карантина готова лишь одна область. В то же время Киев и еще 23 региона не соответствуют показателям распространения COVID-19 и не готовы ослабить карантинные ограничения из-за пандемии.

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