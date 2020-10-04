В Украине зафиксировали 4140 новых случаев COVID-19 за сутки

Наибольшее количество новых зараженных – в Харьковской области

В Украине фиксируют новые случаи коронавируса Фото из открытых источников

За прошедшие сутки, 3 октября, в Украине лабораторно подтвердили 4140 новых случаев коронавирусної болезни COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус в регионах.

Отмечается, что вчера 1370 человек в стране смогли побороть коронавирус, а 44 человека умерли в результате осложнений COVID-19.

Всего в Украине с начала пандемии зафиксировали 226462 случаи коронавирусной болезни, 100107 людей преодолели COVID-19, но 4397 человек умерли.

Ситуация с распространением коронавируса в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая обл. — 6716 (+162);

Волынская обл. — 8591 (+136);

Днепропетровская обл. — 6931 (+212);

Донецкая обл. — 4187 (+323);

Житомирская обл. — 6749 (+281);

Закарпатская обл. — 10168 (+63);

Запорожская обл. — 4507 (+106);

Ивано-Франковская обл. — 14232 (+139);

Кировоградская обл. - 1179 (+21);

г. Киев — 24450 (+407);

Киевская обл. — 9752 (+161);

Львовская обл. — 21194 (+162);

Луганская обл. - 1288 (+81);

Николаевская обл. — 3650 (+160);

Одесская обл. — 14539 (+160);

Полтавская обл. - 2812 (+85);

Ровенская обл. - 13107 (+151);

Сумская обл. — 5171 (+263);

Тернопольская обл. — 14295 (+128);

Харьковская обл. - 20518 (+414);

Херсонская обл. - 1427 (+87);

Хмельницкая обл. — 6801 (+154);

Черновицкая обл. — 15123 (+157);

Черкасская обл. — 4480 (+50);

Черниговская обл. — 4595 (+77).

Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.

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Напомним, по данным Минздрава, в Украине к ослаблению карантина готова лишь одна область. В то же время Киев и еще 23 региона не соответствуют показателям распространения COVID-19 и не готовы ослабить карантинные ограничения из-за пандемии.