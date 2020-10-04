В Украине зафиксировали 4140 новых случаев COVID-19 за сутки
Наибольшее количество новых зараженных – в Харьковской области
За прошедшие сутки, 3 октября, в Украине лабораторно подтвердили 4140 новых случаев коронавирусної болезни COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус в регионах.
Отмечается, что вчера 1370 человек в стране смогли побороть коронавирус, а 44 человека умерли в результате осложнений COVID-19.
Всего в Украине с начала пандемии зафиксировали 226462 случаи коронавирусной болезни, 100107 людей преодолели COVID-19, но 4397 человек умерли.
Ситуация с распространением коронавируса в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая обл. — 6716 (+162);
- Волынская обл. — 8591 (+136);
- Днепропетровская обл. — 6931 (+212);
- Донецкая обл. — 4187 (+323);
- Житомирская обл. — 6749 (+281);
- Закарпатская обл. — 10168 (+63);
- Запорожская обл. — 4507 (+106);
- Ивано-Франковская обл. — 14232 (+139);
- Кировоградская обл. - 1179 (+21);
- г. Киев — 24450 (+407);
- Киевская обл. — 9752 (+161);
- Львовская обл. — 21194 (+162);
- Луганская обл. - 1288 (+81);
- Николаевская обл. — 3650 (+160);
- Одесская обл. — 14539 (+160);
- Полтавская обл. - 2812 (+85);
- Ровенская обл. - 13107 (+151);
- Сумская обл. — 5171 (+263);
- Тернопольская обл. — 14295 (+128);
- Харьковская обл. - 20518 (+414);
- Херсонская обл. - 1427 (+87);
- Хмельницкая обл. — 6801 (+154);
- Черновицкая обл. — 15123 (+157);
- Черкасская обл. — 4480 (+50);
- Черниговская обл. — 4595 (+77).
Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.
Напомним, по данным Минздрава, в Украине к ослаблению карантина готова лишь одна область. В то же время Киев и еще 23 региона не соответствуют показателям распространения COVID-19 и не готовы ослабить карантинные ограничения из-за пандемии.