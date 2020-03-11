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В Украине задержали участника международной террористической организации "ИГИЛ"

Террористы ИГИЛ, фото - из открытых источников

В прокуратуре начата процедура его экстрадиции

В Киеве задержали участника международной террористической организации "Исламское государство", который находился в международном розыске. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Иностранец нелегально прибыл в Украину для избежания привлечения к уголовной ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях "ИГИЛ", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что на территории Украины он присоединился к одной из этнических организованных группировок, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. 

В настоящее время представитель "ИГИЛ" задержан и находится под стражей. В прокуратуре начата процедура его экстрадиции.

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Напомним, ранее террористическая организация “Исламское государство” выбрала Амира Мохамада Абдулу новым лидером.

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