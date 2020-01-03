В Украине заболеваемость коронавирусом превышает норму более чем в 7 раз

Показатель заболеваемости COVID-19 составляет 287,9 при норме 40 Фото из открытых источников

Самая сложная эпидемиологическая ситуация в Николаевской области

В Украине по состоянию на 3 января показатель заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 составляет 287,9 на 100 тысяч населения, что в семь раз превышает норму. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самая сложная эпидемиологическая ситуация сейчас в Николаевской (495,5), Запорожской (464,3) областях и в Киеве (423,9). Наименьший показатель заболеваемости — в Кировоградской (84,1), Закарпатской (110,7) и Ивано-Франковской (120,8) областях. Нормальным считается показатель 40 и меньше.

Однако в Украине продолжает снижаться заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусом. По последним данным, в целом в стране занято 33,3% койко-мест. Наиболее загруженные больницы в Николаевской области — 49%, наименее загруженные — в Тернопольской области (22,1%). В Киеве этот показатель составляет 39%. Всего в стране введено уже 65 948 коек.

Напомним, накануне в Украине обнаружили 4 576 больных коронавирусной болезнью COVID-19, а еще 1 306 пациентов госпитализировали.