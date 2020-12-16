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В Украине за сутки зарегистрировали 10 622 новых случаев COVID-19

Фото из открытых источников

По количеству выявленных случаев снова лидирует Киев

По состоянию на утро 16 декабря в Украине зарегистрировано 919 704 случая коронавируса COVID-19, за минувшие сутки болезнь подтвердили в 10 622 человек. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Согласно сообщению, накануне заболели 501 ребенок и 579 медработников, 264 человека умерли. В медучреждения госпитализировали 3 242 человека. 

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1 858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях.

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Как отмечается, сейчас ситуация с заболеваемостью в регионах выглядит следующим образом: 

  • г. Киев - 95 160 случаев;
  • Винницкая область - 20 093 случая;
  • Волынская область - 28 923 случая;
  • Днепропетровская область - 50 316 случаев;
  • Донецкая область - 30 466 случаев;
  • Житомирская область - 34 611 случаев;
  • Закарпатская область - 26 432 случая;
  • Запорожская область - 43 835 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 41 082 случая;
  • Киевская область - 50 040 случаев;
  • Кировоградская область - 7 375 случаев;
  • Луганская область - 8 166 случаев;
  • Львовская область - 54 833 случая;
  • Николаевская область - 24 749 случаев;
  • Одесская область - 59 974 случая;
  • Полтавская область - 30 466 случаев;
  • Ровненская область - 36 974 случая;
  • Сумская область - 36 251 случай;
  • Тернопольская область - 31 581 случай;
  • Харьковская область - 63 178 случаев;
  • Херсонская область - 14 643 случая;
  • Хмельницкая область - 35 157 случаев;
  • Черкасская область - 32 803 случая;
  • Черновицкая область - 37 266 случаев;
  • Черниговская область - 25 330 случаев.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что сейчас на завершающей стадии находятся переговоры с несколькими производителями вакцин от коронавируса. И он рассчитывает, что первые партии доз Украина получит в феврале 2021 года. 

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