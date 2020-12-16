В Украине за сутки зарегистрировали 10 622 новых случаев COVID-19
По количеству выявленных случаев снова лидирует Киев
По состоянию на утро 16 декабря в Украине зарегистрировано 919 704 случая коронавируса COVID-19, за минувшие сутки болезнь подтвердили в 10 622 человек. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
Согласно сообщению, накануне заболели 501 ребенок и 579 медработников, 264 человека умерли. В медучреждения госпитализировали 3 242 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1 858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях.
Как отмечается, сейчас ситуация с заболеваемостью в регионах выглядит следующим образом:
- г. Киев - 95 160 случаев;
- Винницкая область - 20 093 случая;
- Волынская область - 28 923 случая;
- Днепропетровская область - 50 316 случаев;
- Донецкая область - 30 466 случаев;
- Житомирская область - 34 611 случаев;
- Закарпатская область - 26 432 случая;
- Запорожская область - 43 835 случаев;
- Ивано-Франковская область - 41 082 случая;
- Киевская область - 50 040 случаев;
- Кировоградская область - 7 375 случаев;
- Луганская область - 8 166 случаев;
- Львовская область - 54 833 случая;
- Николаевская область - 24 749 случаев;
- Одесская область - 59 974 случая;
- Полтавская область - 30 466 случаев;
- Ровненская область - 36 974 случая;
- Сумская область - 36 251 случай;
- Тернопольская область - 31 581 случай;
- Харьковская область - 63 178 случаев;
- Херсонская область - 14 643 случая;
- Хмельницкая область - 35 157 случаев;
- Черкасская область - 32 803 случая;
- Черновицкая область - 37 266 случаев;
- Черниговская область - 25 330 случаев.
Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что сейчас на завершающей стадии находятся переговоры с несколькими производителями вакцин от коронавируса. И он рассчитывает, что первые партии доз Украина получит в феврале 2021 года.