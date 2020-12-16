В Украине за сутки зарегистрировали 10 622 новых случаев COVID-19

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По количеству выявленных случаев снова лидирует Киев

По состоянию на утро 16 декабря в Украине зарегистрировано 919 704 случая коронавируса COVID-19, за минувшие сутки болезнь подтвердили в 10 622 человек. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Согласно сообщению, накануне заболели 501 ребенок и 579 медработников, 264 человека умерли. В медучреждения госпитализировали 3 242 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1 858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях.

Как отмечается, сейчас ситуация с заболеваемостью в регионах выглядит следующим образом:

г. Киев - 95 160 случаев;

Винницкая область - 20 093 случая;

Волынская область - 28 923 случая;

Днепропетровская область - 50 316 случаев;

Донецкая область - 30 466 случаев;

Житомирская область - 34 611 случаев;

Закарпатская область - 26 432 случая;

Запорожская область - 43 835 случаев;

Ивано-Франковская область - 41 082 случая;

Киевская область - 50 040 случаев;

Кировоградская область - 7 375 случаев;

Луганская область - 8 166 случаев;

Львовская область - 54 833 случая;

Николаевская область - 24 749 случаев;

Одесская область - 59 974 случая;

Полтавская область - 30 466 случаев;

Ровненская область - 36 974 случая;

Сумская область - 36 251 случай;

Тернопольская область - 31 581 случай;

Харьковская область - 63 178 случаев;

Херсонская область - 14 643 случая;

Хмельницкая область - 35 157 случаев;

Черкасская область - 32 803 случая;

Черновицкая область - 37 266 случаев;

Черниговская область - 25 330 случаев.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что сейчас на завершающей стадии находятся переговоры с несколькими производителями вакцин от коронавируса. И он рассчитывает, что первые партии доз Украина получит в феврале 2021 года.