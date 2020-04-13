В Украине за сутки зафиксировано 12 новых случаев заболевания COVID-19 среди детей, - Минздрав

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Одного ребенка госпитализировали

За минувшие сутки, 12 апреля, в Украине лабораторно подтвердили 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией среди детей. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает пресс-служба Минздрава.

"За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 12 новых случаев заболевания COVID-19 среди детей, госпитализировано в учреждения здравоохранения 77 человек, из них 1 ребенок", - отметил министр.

Кроме того, он подтвердил, что зафиксировано 85 новых случаев заболевания коронавирусом среди медицинских работников; переведены на аппараты искусственной вентиляции легких трех человек; выздоровел 8 человек (из них 4 медицинские работники и 1 ребенок), умерло 10 человек.

Всего с начала эпидемии COVID-19 зафиксировано 201 подтвержденный случай заболевания коронавирусной болезнью среди детей и 530 подтвержденных случаев среди медицинских работников.

Напомним, по состоянию на 9:00 12 апреля в Украине 3 102 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 93 летальные, 97 пациентов выздоровели.

Ранее сообщалось, что ученые назвали тревожные симптомы коронавируса у детей, поскольку 96% больных коронавирусом детей будут иметь легкую форму заболевания. Среди тревожных симптомов у детей: температура, кашель, насморк, расстройства желудочно-кишечного тракта, затруднение дыхания, вялость и отказ от воды и пищи.