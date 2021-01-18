В Украине за сутки зафиксировали наименьшее количество больных COVID-19 с сентября – 3034 человека

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Больше всего новых больных обнаружили в Николаевской области

По состоянию на утро 18 января в Украине подтверждено 1 163 716 случаев коронавируса COVID-19, за последние сутки заболели 3 034 человека. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Согласно сообщению, накануне заболели 107 детей и 87 медработников, 67 человек умерли, в больницы доставили 1 304 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (323), м. Киев (301), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях.

Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки составляет:

г. Киев – 301 случай;

Винницкая область – 102 случая;

Волынская область – 129 случаев;

Днепропетровская область – 220 случаев;

Донецкая область – 91 случай;

Житомирская область – 111 случаев;

Закарпатская область – 91 случай;

Запорожская область – 266 случаев;

Ивано-Франковская область – 110 случаев;

Киевская область – 240 случаев;

Кировоградская область – 5 случаев;

Луганская область – 3 случая;

Львовская область – 122 случая;

Николаевская область – 323 случая;

Одесская область – 150 случаев;

Полтавская область – 92 случая;

Ровненская область – 61 случай;

Сумская область – 84 случая;

Тернопольская область – 91 случай;

Харьковская область – 46 случаев;

Херсонская область – 78 случаев;

Хмельницкая область – 1 случай;

Черкасская область – 120 случаев;

Черновицкая область – 161 случай;

Черниговская область – 36 случаев.

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Напомним, ранее стало известно, что в случае осложнений от коронавируса COVID-19 работающие украинцы могут пройти реабилитацию за средства Фонда социального страхования Украины.