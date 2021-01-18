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В Украине за сутки зафиксировали наименьшее количество больных COVID-19 с сентября – 3034 человека

Фото из открытых источников

Больше всего новых больных обнаружили в Николаевской области

По состоянию на утро 18 января в Украине подтверждено 1 163 716 случаев коронавируса COVID-19, за последние сутки заболели 3 034 человека. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. 

Согласно сообщению, накануне заболели 107 детей и 87 медработников, 67 человек умерли, в больницы доставили 1 304 человека. 

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (323), м. Киев (301), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях.

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Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки составляет:

  • г. Киев – 301 случай;
  • Винницкая область – 102 случая;
  • Волынская область – 129 случаев;
  • Днепропетровская область – 220 случаев;
  • Донецкая область – 91 случай;
  • Житомирская область – 111 случаев;
  • Закарпатская область – 91 случай;
  • Запорожская область – 266 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 110 случаев;
  • Киевская область – 240 случаев;
  • Кировоградская область – 5 случаев;
  • Луганская область – 3 случая;
  • Львовская область – 122 случая;
  • Николаевская область – 323 случая;
  • Одесская область – 150 случаев;
  • Полтавская область – 92 случая;
  • Ровненская область – 61 случай;
  • Сумская область – 84 случая;
  • Тернопольская область – 91 случай;
  • Харьковская область – 46 случаев;
  • Херсонская область – 78 случаев;
  • Хмельницкая область – 1 случай;
  • Черкасская область – 120 случаев;
  • Черновицкая область – 161 случай;
  • Черниговская область – 36 случаев.

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Напомним, ранее стало известно, что в случае осложнений от коронавируса COVID-19 работающие украинцы могут пройти реабилитацию за средства Фонда социального страхования Украины. 

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