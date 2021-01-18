В Украине за сутки зафиксировали наименьшее количество больных COVID-19 с сентября – 3034 человека
Больше всего новых больных обнаружили в Николаевской области
По состоянию на утро 18 января в Украине подтверждено 1 163 716 случаев коронавируса COVID-19, за последние сутки заболели 3 034 человека. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
Согласно сообщению, накануне заболели 107 детей и 87 медработников, 67 человек умерли, в больницы доставили 1 304 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (323), м. Киев (301), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях.
Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки составляет:
- г. Киев – 301 случай;
- Винницкая область – 102 случая;
- Волынская область – 129 случаев;
- Днепропетровская область – 220 случаев;
- Донецкая область – 91 случай;
- Житомирская область – 111 случаев;
- Закарпатская область – 91 случай;
- Запорожская область – 266 случаев;
- Ивано-Франковская область – 110 случаев;
- Киевская область – 240 случаев;
- Кировоградская область – 5 случаев;
- Луганская область – 3 случая;
- Львовская область – 122 случая;
- Николаевская область – 323 случая;
- Одесская область – 150 случаев;
- Полтавская область – 92 случая;
- Ровненская область – 61 случай;
- Сумская область – 84 случая;
- Тернопольская область – 91 случай;
- Харьковская область – 46 случаев;
- Херсонская область – 78 случаев;
- Хмельницкая область – 1 случай;
- Черкасская область – 120 случаев;
- Черновицкая область – 161 случай;
- Черниговская область – 36 случаев.
Напомним, ранее стало известно, что в случае осложнений от коронавируса COVID-19 работающие украинцы могут пройти реабилитацию за средства Фонда социального страхования Украины.