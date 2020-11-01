В Украине за сутки зафиксировали 7959 новых случаев коронавируса

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Наибольшее количество новых заражений – в Харьковской области

В Украине по состоянию на утро 1 ноября лабораторно подтвердили 395440 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус в регионах.

Отмечается, что в течение минувших суток, 31 октября, в Украине было зафиксировано 7959 случаев COVID-19. За сутки выздороветь от коронавируса удалось 2513 лицам, а 110 человек умерли в результате осложнений.

Всего с начала пандемии выявлено 7306 летальных случаев от COVID-19, а 161441 пациент смог преодолеть болезнь.

Ситуация с распространением COVID-19 в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая обл. — 10575 (+233);

Волынская обл. — 13784 (+230);

Днепропетровская обл. — 15266 (+195);

Донецкая обл. — 10937 (+545);

Житомирская обл. — 14965 (+708);

Закарпатская обл. — 14695 (+225);

Запорожская обл. — 10112 (+203);

Ивано-Франковская обл. — 20793 (+401);

Кировоградская обл. — 2610 (+96);

u. Киев — 38238 (+689);

Киевская обл. — 16816 (+352);

Львовская обл. — 30236 (+408);

Луганская обл. — 3714 (+78);

Николаевская обл. — 8144 (+362);

Одесская обл. — 24994 (+371);

Полтавская обл. — 9739 (+176);

Ровенская обл. — 19373 (+215);

Сумская обл. — 11924 (+174);

Тернопольская обл. — 20808 (+139);

Харьковская обл. — 37180 (+883);

Херсонская обл. — 4153 (+193);

Хмельницкая обл. — 16148 (+424);

Черновицкая обл. — 22067 (+409);

Черкасская обл. — 9305 (+148);

Черниговская обл. — 8865 (+102).

Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.

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Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на 31 октября больничные койки для больных коронавирусной болезнью COVID-19 заняты на 67,2%. Наибольшую заполненность больниц зафиксировали в Одесской области.