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В Украине за сутки зафиксировали 7959 новых случаев коронавируса

Фото из открытых источников

Наибольшее количество новых заражений – в Харьковской области

В Украине по состоянию на утро 1 ноября лабораторно подтвердили 395440 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус в регионах.

Отмечается, что в течение минувших суток, 31 октября, в Украине было зафиксировано 7959 случаев COVID-19. За сутки выздороветь от коронавируса удалось 2513 лицам, а 110 человек умерли в результате осложнений.

Всего с начала пандемии выявлено 7306 летальных случаев от COVID-19, а 161441 пациент смог преодолеть болезнь.

Ситуация с распространением COVID-19 в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая обл. — 10575 (+233);
  • Волынская обл. — 13784 (+230);
  • Днепропетровская обл. — 15266 (+195);
  • Донецкая обл. — 10937 (+545);
  • Житомирская обл. — 14965 (+708);
  • Закарпатская обл. — 14695 (+225);
  • Запорожская обл. — 10112 (+203);
  • Ивано-Франковская обл. — 20793 (+401);
  • Кировоградская обл. — 2610 (+96);
  • u. Киев — 38238 (+689);
  • Киевская обл. — 16816 (+352);
  • Львовская обл. — 30236 (+408);
  • Луганская обл. — 3714 (+78);
  • Николаевская обл. — 8144 (+362);
  • Одесская обл. — 24994 (+371);
  • Полтавская обл. — 9739 (+176);
  • Ровенская обл. — 19373 (+215);
  • Сумская обл. — 11924 (+174);
  • Тернопольская обл. — 20808 (+139);
  • Харьковская обл. — 37180 (+883);
  • Херсонская обл. — 4153 (+193);
  • Хмельницкая обл. — 16148 (+424);
  • Черновицкая обл. — 22067 (+409);
  • Черкасская обл. — 9305 (+148);
  • Черниговская обл. — 8865 (+102).

Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.

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Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на 31 октября больничные койки для больных коронавирусной болезнью COVID-19 заняты на 67,2%. Наибольшую заполненность больниц зафиксировали в Одесской области.

ZIK

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