В Украине за сутки зафиксировали 392 новыї случая коронавируса, - Минздрав

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В стране поправились 143 пациенты

С начала распространения коронавирусной инфекции в Украине, зафиксировано 3 764 случая заражения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.



"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине 3 764 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новые случаи", - говорится в сообщении.



Пока коронавирусная болезнь выявлена:



Винницкая область — 241 случай;

Волынская область — 100 случаев;

Днепропетровская область — 74 случая;

Донецкая область — 12 случаев;

Житомирская область — 130 случаев;

Закарпатская область — 110 случаев;

Запорожская область — 99 случаев;

Ивано-Франковская область — 356 случаев;

Кировоградская область — 192 случая;

г. Киев — 612 случаев;

Киевская область — 230 случаев;

Львовская область — 152 случая;

Луганская область — 4 случая;

Николаевская область — 14 случаев;

Одесская область — 70 случаев;

Полтавская область — 27 случаев;

Ровенская область — 173 случая;

Сумская область — 77 случаев;

Тернопольская область — 287 случаев;

Харьковская область — 25 случаев;

Херсонская область — 41 случай;

Хмельницкая область — 34 случая;

Черновицкая область — 589 случаев;

Черкасская область — 105 случаев;

Черниговская область — 10 случаев.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в мире 2 043 000 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 484 573 человека выздоровели и 126 753 умерли от осложнений.

Ранее сообщалось, что в Минздраве опасаются вспышки коронавируса после празднования Пасхи. Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что массовое посещение церквей на Пасху может нивелировать успехи, которые были достигнуты в сдерживании эпидемии COVID-19 благодаря карантину.