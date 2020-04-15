В Украине за сутки зафиксировали 392 новыї случая коронавируса, - Минздрав
В стране поправились 143 пациенты
С начала распространения коронавирусной инфекции в Украине, зафиксировано 3 764 случая заражения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине 3 764 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новые случаи", - говорится в сообщении.
Пока коронавирусная болезнь выявлена:
Винницкая область — 241 случай;
Волынская область — 100 случаев;
Днепропетровская область — 74 случая;
Донецкая область — 12 случаев;
Житомирская область — 130 случаев;
Закарпатская область — 110 случаев;
Запорожская область — 99 случаев;
Ивано-Франковская область — 356 случаев;
Кировоградская область — 192 случая;
г. Киев — 612 случаев;
Киевская область — 230 случаев;
Львовская область — 152 случая;
Луганская область — 4 случая;
Николаевская область — 14 случаев;
Одесская область — 70 случаев;
Полтавская область — 27 случаев;
Ровенская область — 173 случая;
Сумская область — 77 случаев;
Тернопольская область — 287 случаев;
Харьковская область — 25 случаев;
Херсонская область — 41 случай;
Хмельницкая область — 34 случая;
Черновицкая область — 589 случаев;
Черкасская область — 105 случаев;
Черниговская область — 10 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в мире 2 043 000 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 484 573 человека выздоровели и 126 753 умерли от осложнений.
Ранее сообщалось, что в Минздраве опасаются вспышки коронавируса после празднования Пасхи. Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что массовое посещение церквей на Пасху может нивелировать успехи, которые были достигнуты в сдерживании эпидемии COVID-19 благодаря карантину.