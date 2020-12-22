В Украине за сутки выявлено 8513 новых случаев коронавируса, смогли побороть болезнь 14 020 человек

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев – 1159

По состоянию на утро 22 декабря в Украине лабораторно подтверждено 979 506 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.

"8513 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 декабря 2020 года. В частности, заболели 415 детей и 368 медработников. Также за минувшие сутки летальных исходов – 232, выздоровели – 14 020 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 979 506 человек, выздоровели – 600 288 человек, а летальных исходов – 16 897", – говорится в сообщении.