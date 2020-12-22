В Украине за сутки выявлено 8513 новых случаев коронавируса, смогли побороть болезнь 14 020 человек
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев – 1159
По состоянию на утро 22 декабря в Украине лабораторно подтверждено 979 506 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.
"8513 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 декабря 2020 года. В частности, заболели 415 детей и 368 медработников. Также за минувшие сутки летальных исходов – 232, выздоровели – 14 020 человек.
За все время пандемии в Украине заболели – 979 506 человек, выздоровели – 600 288 человек, а летальных исходов – 16 897", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев – 102 282 случая;
Винницкая область – 21 145 случаев;
Волынская область – 31 138 случаев;
Днепропетровская область – 54 147 случаев;
Донецкая область – 32 760 случаев;
Житомирская область – 36 810 случаев;
Закарпатская область – 27 303 случая;
Запорожская область – 48 454 случая;
Ивано-Франковская область – 42 090 случаев;
Киевская область – 54 022 случая;
Кировоградская область – 7 861 случай;
Луганская область – 8 994 случая;
Львовская область – 57 401 случай;
Николаевская область – 27 479 случаев;
Одесская область – 65 503 случая;
Полтавская область – 32 506 случаев;
Ровенская область – 38 920 случаев;
Сумская область – 38 321 случай;
Тернопольская область – 32 579 случаев;
Харьковская область – 65 652 случая;
Херсонская область – 15 973 случая;
Хмельницкая область - 36 840 случаев;
Черкасская область – 35 413 случаев;
Черновицкая область – 38 555 случаев;
Черниговская область – 27 358 случаев.
Напомним, Министерство здравоохранения Украины обновило алгоритм тестирования населения на коронавирусную болезнь COVID-19. Обновленный алгоритм предполагает, что тесты на коронавирус будут делать людям с признаками острой респираторной вирусной инфекции.