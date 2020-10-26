В Украине за сутки выявлено 5426 новых случаев коронавируса, в целом количество приближается к 350 тысячам

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Больше всего новых случаев за сутки в Харьковской области - 478 заражений

По состоянию на утро 26 октября, в Украине зафиксировано 348 924 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.



"26 октября (по состоянию на 09:00) в Украине 348 924 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 6464 летальных, 142 537 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 5426 новых случаев. Всего проведено 3 053 927 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровели 1029 пациентов", - говорится в сообщении.



Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 9 401 случай;

Волынская область - 12 403 случая;

Днепропетровская область - 13 144 случая;

Донецкая область - 8 701 случай;

Житомирская область - 12 533 случая;

Закарпатская область - 13 144 случая;

Запорожская область - 8 132 случая;

Ивано-Франковская область - 18 590 случаев;

Кировоградская область - 2 114 случаев;

г. Киев - 34 362 случая;

Киевская область - 14 845 случаев;

Львовская область - 27 608 случаев;

Луганская область - 3 233 случая;

Николаевская область - 7 069 случаев;

Одесская область - 22 179 случаев;

Полтавская область - 8 056 случаев;

Ровенская область - 17 730 случаев;

Сумская область - 10 605 случаев;

Тернопольская область - 19 261 случай;

Харьковская область - 33 250 случаев;

Херсонская область - 3 236 случаев;

Хмельницкая область - 13 482 случая;

Черновицкая область - 19 728 случаев;

Черкасская область - 8 147 случаев;

Черниговская область - 7 971 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, ранее врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что в течении коронавирусной болезни можно выделить три фазы развития, однако около 80% больных выздоравливают еще на первой стадии заболевания.