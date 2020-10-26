В Украине за сутки выявлено 5426 новых случаев коронавируса, в целом количество приближается к 350 тысячам
Больше всего новых случаев за сутки в Харьковской области - 478 заражений
По состоянию на утро 26 октября, в Украине зафиксировано 348 924 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"26 октября (по состоянию на 09:00) в Украине 348 924 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 6464 летальных, 142 537 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 5426 новых случаев. Всего проведено 3 053 927 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровели 1029 пациентов", - говорится в сообщении.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 9 401 случай;
- Волынская область - 12 403 случая;
- Днепропетровская область - 13 144 случая;
- Донецкая область - 8 701 случай;
- Житомирская область - 12 533 случая;
- Закарпатская область - 13 144 случая;
- Запорожская область - 8 132 случая;
- Ивано-Франковская область - 18 590 случаев;
- Кировоградская область - 2 114 случаев;
- г. Киев - 34 362 случая;
- Киевская область - 14 845 случаев;
- Львовская область - 27 608 случаев;
- Луганская область - 3 233 случая;
- Николаевская область - 7 069 случаев;
- Одесская область - 22 179 случаев;
- Полтавская область - 8 056 случаев;
- Ровенская область - 17 730 случаев;
- Сумская область - 10 605 случаев;
- Тернопольская область - 19 261 случай;
- Харьковская область - 33 250 случаев;
- Херсонская область - 3 236 случаев;
- Хмельницкая область - 13 482 случая;
- Черновицкая область - 19 728 случаев;
- Черкасская область - 8 147 случаев;
- Черниговская область - 7 971 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, ранее врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что в течении коронавирусной болезни можно выделить три фазы развития, однако около 80% больных выздоравливают еще на первой стадии заболевания.