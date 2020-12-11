В Украине за сутки выявлено 13 514 новых случаев коронавируса, побороть болезнь смогли 15 327 человек
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев - 1880
По состоянию на утро 11 декабря в Украине лабораторно подтверждено 872 228 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.
"13 514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 11 декабря 2020 года. В частности, заболели 638 детей и 690 медработников. Также за минувшие сутки летальных исходов – 285, выздоровели – 15 327 человек.
За все время пандемии в Украине заболели – 872 228 человек, вылечились – 480 348 человек, а жертвами болезни стали – 14 755 человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев - 88 317 случаев;
Винницкая область - 19 481 случай;
Волынская область - 27 537 случаев;
Днепропетровская область - 47 650 случаев;
Донецкая область - 28 391 случай;
Житомирская область - 33 405 случаев;
Закарпатская область - 25 693 случая;
Запорожская область - 40 653 случая;
Ивано-Франковская область - 40 282 случая;
Киевская область - 46 998 случаев;
Кировоградская область - 6 921 случай;
Луганская область - 7 615 случаев;
Львовская область - 52 578 случаев;
Николаевская область - 22 980 случаев;
Одесская область - 55 714 случаев;
Полтавская область - 28 435 случаев;
Ровенская область - 35 452 случая;
Сумская область - 34 996 случаев;
Тернопольская область - 30 738 случаев;
Харьковская область - 61 424 случая;
Херсонская область - 13 401 случай;
Хмельницкая область - 33 958 случаев;
Черкасская область - 30 133 случая;
Черновицкая область - 36 286 случаев;
Черниговская область - 23 190 случаев.
Напомним, недавно врач Евгений Комаровский рассказал, что делать больным COVID-19 в случае назначения антибиотиков. По его словам, коронавирусная болезнь вызвана вирусом и не требует лечения антибиотиками, однако некоторые врачи не придерживаются этого.