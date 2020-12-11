В Украине за сутки выявлено 13 514 новых случаев коронавируса, побороть болезнь смогли 15 327 человек

Тесты на коронавирус Фото из открытых источников

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев - 1880

По состоянию на утро 11 декабря в Украине лабораторно подтверждено 872 228 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.

"13 514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 11 декабря 2020 года. В частности, заболели 638 детей и 690 медработников. Также за минувшие сутки летальных исходов – 285, выздоровели – 15 327 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 872 228 человек, вылечились – 480 348 человек, а жертвами болезни стали – 14 755 человек", - говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 88 317 случаев;

Винницкая область - 19 481 случай;

Волынская область - 27 537 случаев;

Днепропетровская область - 47 650 случаев;

Донецкая область - 28 391 случай;

Житомирская область - 33 405 случаев;

Закарпатская область - 25 693 случая;

Запорожская область - 40 653 случая;

Ивано-Франковская область - 40 282 случая;

Киевская область - 46 998 случаев;

Кировоградская область - 6 921 случай;

Луганская область - 7 615 случаев;

Львовская область - 52 578 случаев;

Николаевская область - 22 980 случаев;

Одесская область - 55 714 случаев;

Полтавская область - 28 435 случаев;

Ровенская область - 35 452 случая;

Сумская область - 34 996 случаев;

Тернопольская область - 30 738 случаев;

Харьковская область - 61 424 случая;

Херсонская область - 13 401 случай;

Хмельницкая область - 33 958 случаев;

Черкасская область - 30 133 случая;

Черновицкая область - 36 286 случаев;

Черниговская область - 23 190 случаев.

Напомним, недавно врач Евгений Комаровский рассказал, что делать больным COVID-19 в случае назначения антибиотиков. По его словам, коронавирусная болезнь вызвана вирусом и не требует лечения антибиотиками, однако некоторые врачи не придерживаются этого.