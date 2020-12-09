В Украине за сутки выявлено 12 585 новых случаев коронавируса, смогли побороть болезнь 14 554 человека
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1728) и в Одесской области (1270)
По состоянию на утро 9 декабря в Украине лабораторно подтверждено 845 343 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.
"12 585 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 9 декабря 2020 года. В частности, заболели 654 ребенка и 682 медработника. Также за минувшие сутки летальных исходов – 276, выздоровело – 14 554 человека.
За все время пандемии в Украине заболело – 845 343 лица, выздоровели – 451 118 человек, летальных случаев – 14 204", - говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев - 84 538 случаев;
Винницкая область - 18 988 случаев;
Волынская область - 26 832 случая;
Днепропетровская область - 46 056 случаев;
Донецкая область - 27 044 случая;
Житомирская область - 32 498 случаев;
Закарпатская область - 25 029 случаев;
Запорожская область - 38 698 случаев;
Ивано-Франковская область – 39 730 случаев;
Киевская область - 45 497 случаев;
Кировоградская область - 6 524 случая;
Луганская область - 7 275 случаев;
Львовская область - 51 375 случаев;
Николаевская область - 22 127 случаев;
Одесская область - 54 123 случая;
Полтавская область - 27 222 случая;
Ровенская область - 34 578 случаев;
Сумская область - 34 226 случаев;
Тернопольская область - 30 203 случая;
Харьковская область - 60 273 случая;
Херсонская область - 12 826 случаев;
Хмельницкая область - 32 960 случаев;
Черкасская область - 28 728 случаев;
Черновицкая область - 35 826 случаев;
Черниговская область - 22 167 случаев.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины ожидает пик заболеваемости COVID-19 с середины января до середины февраля. Поэтому, избежать локдауна Украине никак не удастся. Однако, при этом нужно учитывать два фактора: способность системы здравоохранения и своевременность введения, до того как произойдет коллапс.