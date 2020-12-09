В Украине за сутки выявлено 12 585 новых случаев коронавируса, смогли побороть болезнь 14 554 человека

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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1728) и в Одесской области (1270)

По состоянию на утро 9 декабря в Украине лабораторно подтверждено 845 343 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.

"12 585 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 9 декабря 2020 года. В частности, заболели 654 ребенка и 682 медработника. Также за минувшие сутки летальных исходов – 276, выздоровело – 14 554 человека.

За все время пандемии в Украине заболело – 845 343 лица, выздоровели – 451 118 человек, летальных случаев – 14 204", - говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 84 538 случаев;

Винницкая область - 18 988 случаев;

Волынская область - 26 832 случая;

Днепропетровская область - 46 056 случаев;

Донецкая область - 27 044 случая;

Житомирская область - 32 498 случаев;

Закарпатская область - 25 029 случаев;

Запорожская область - 38 698 случаев;

Ивано-Франковская область – 39 730 случаев;

Киевская область - 45 497 случаев;

Кировоградская область - 6 524 случая;

Луганская область - 7 275 случаев;

Львовская область - 51 375 случаев;

Николаевская область - 22 127 случаев;

Одесская область - 54 123 случая;

Полтавская область - 27 222 случая;

Ровенская область - 34 578 случаев;

Сумская область - 34 226 случаев;

Тернопольская область - 30 203 случая;

Харьковская область - 60 273 случая;

Херсонская область - 12 826 случаев;

Хмельницкая область - 32 960 случаев;

Черкасская область - 28 728 случаев;

Черновицкая область - 35 826 случаев;

Черниговская область - 22 167 случаев.

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Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины ожидает пик заболеваемости COVID-19 с середины января до середины февраля. Поэтому, избежать локдауна Украине никак не удастся. Однако, при этом нужно учитывать два фактора: способность системы здравоохранения и своевременность введения, до того как произойдет коллапс.