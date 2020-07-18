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В Украине за сутки выявили 847 новых случаев COVID-19, свыше двух десятков – умерли

Общее количество заболевших возросло до 58 111 человек Фото из открытых источников

За сутки болезнь смогли преодолеть 756 ранее инфицированных

за прошедшие сутки, 17 июля, в Украине обнаружили 847 новых случаев коронавірусної болезни COVID-19, еще 21 инфицированный погиб от осложнений. Об этом свидетельствуют данные СНБО

Так, по состоянию на утро субботы, 18 июля, в Украине 58 111 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 1 477 – летальные, а 30 525 пациенты выздоровели. 

Статистика коронавируса в регионах:

  • Винницкая область — 2 271 (+18)
  • Волынская область — 3 219 (+31)
  • Днепропетровская область — 1 183 (+9)
  • Донецкая область — 791 (+10)
  • Житомирская область — 1 584 (+4)
  • Закарпатская область — 4 318 (+89)
  • Запорожская область — 665 (+7)
  • Ивано-Франковская область — 3 385 (+76)
  • Кировоградская область — 677 (0)
  • г. Киев — 6 797 (+108)
  • Киевская область — 3 229 (+45)
  • Львовская область — 7 891 (+137)
  • Луганская область — 105 (+5)
  • Николаевская область — 510 (+6)
  • Одесская область — 2 492 (+57)
  • Полтавская область — 348 (+1)
  • Ровенская область — 5 015 (+75)
  • Сумская область — 355 (+3)
  • Тернопольская область — 2 394 (+36)
  • Харьковская область — 2 971 (+62)
  • Херсонская область — 209 (+2)
  • Хмельницкая область — 963 (+21)
  • Черновицкая область — 5 289 (+27)
  • Черкасская область — 818 (+18)
  • Черниговская область — 632 (0)

Заметим, данные с временно неподконтрольных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, перед этим в Украине зафиксировали 809 новых случаев коронавируса COVID-19, таким образом общее количество заболевших превысило 57 тысяч. По данным ВОЗ, причиной такой количества больных может быть как увеличение тестирований, так и низкая социальная ответственность населения. 

К слову, накануне министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в начале сентября в Минздраве намерены вдвое увеличить мощности для проведения лабораторного тестирования на коронавирус COVID-19.

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