В Украине за сутки выявили 847 новых случаев COVID-19, свыше двух десятков – умерли

Общее количество заболевших возросло до 58 111 человек Фото из открытых источников

За сутки болезнь смогли преодолеть 756 ранее инфицированных

за прошедшие сутки, 17 июля, в Украине обнаружили 847 новых случаев коронавірусної болезни COVID-19, еще 21 инфицированный погиб от осложнений. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Так, по состоянию на утро субботы, 18 июля, в Украине 58 111 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 1 477 – летальные, а 30 525 пациенты выздоровели.

Статистика коронавируса в регионах:

Винницкая область — 2 271 (+18)

Волынская область — 3 219 (+31)

Днепропетровская область — 1 183 (+9)

Донецкая область — 791 (+10)

Житомирская область — 1 584 (+4)

Закарпатская область — 4 318 (+89)

Запорожская область — 665 (+7)

Ивано-Франковская область — 3 385 (+76)

Кировоградская область — 677 (0)

г. Киев — 6 797 (+108)

Киевская область — 3 229 (+45)

Львовская область — 7 891 (+137)

Луганская область — 105 (+5)

Николаевская область — 510 (+6)

Одесская область — 2 492 (+57)

Полтавская область — 348 (+1)

Ровенская область — 5 015 (+75)

Сумская область — 355 (+3)

Тернопольская область — 2 394 (+36)

Харьковская область — 2 971 (+62)

Херсонская область — 209 (+2)

Хмельницкая область — 963 (+21)

Черновицкая область — 5 289 (+27)

Черкасская область — 818 (+18)

Черниговская область — 632 (0)

Заметим, данные с временно неподконтрольных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, перед этим в Украине зафиксировали 809 новых случаев коронавируса COVID-19, таким образом общее количество заболевших превысило 57 тысяч. По данным ВОЗ, причиной такой количества больных может быть как увеличение тестирований, так и низкая социальная ответственность населения.

К слову, накануне министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в начале сентября в Минздраве намерены вдвое увеличить мощности для проведения лабораторного тестирования на коронавирус COVID-19.