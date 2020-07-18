В Украине за сутки выявили 847 новых случаев COVID-19, свыше двух десятков – умерли
За сутки болезнь смогли преодолеть 756 ранее инфицированных
за прошедшие сутки, 17 июля, в Украине обнаружили 847 новых случаев коронавірусної болезни COVID-19, еще 21 инфицированный погиб от осложнений. Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Так, по состоянию на утро субботы, 18 июля, в Украине 58 111 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 1 477 – летальные, а 30 525 пациенты выздоровели.
Статистика коронавируса в регионах:
- Винницкая область — 2 271 (+18)
- Волынская область — 3 219 (+31)
- Днепропетровская область — 1 183 (+9)
- Донецкая область — 791 (+10)
- Житомирская область — 1 584 (+4)
- Закарпатская область — 4 318 (+89)
- Запорожская область — 665 (+7)
- Ивано-Франковская область — 3 385 (+76)
- Кировоградская область — 677 (0)
- г. Киев — 6 797 (+108)
- Киевская область — 3 229 (+45)
- Львовская область — 7 891 (+137)
- Луганская область — 105 (+5)
- Николаевская область — 510 (+6)
- Одесская область — 2 492 (+57)
- Полтавская область — 348 (+1)
- Ровенская область — 5 015 (+75)
- Сумская область — 355 (+3)
- Тернопольская область — 2 394 (+36)
- Харьковская область — 2 971 (+62)
- Херсонская область — 209 (+2)
- Хмельницкая область — 963 (+21)
- Черновицкая область — 5 289 (+27)
- Черкасская область — 818 (+18)
- Черниговская область — 632 (0)
Заметим, данные с временно неподконтрольных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, перед этим в Украине зафиксировали 809 новых случаев коронавируса COVID-19, таким образом общее количество заболевших превысило 57 тысяч. По данным ВОЗ, причиной такой количества больных может быть как увеличение тестирований, так и низкая социальная ответственность населения.
К слову, накануне министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в начале сентября в Минздраве намерены вдвое увеличить мощности для проведения лабораторного тестирования на коронавирус COVID-19.