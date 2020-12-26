В Украине за сутки выявили 7 709 новых случаев COVID-19, более 5 тысяч больных выздоровели

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Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской и Днепропетровской областях

В Украине по состоянию на утро 26 декабря лабораторно подтвердили 1 019 876 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.

Отмечается, что на протяжении прошлых суток, 15 декабря, в Украине было зафиксировано 7 709 случаев COVID-19. За сутки выздороветь от коронавируса удалось 5 145 лицам, а 121 человек скончался в результате осложнений.

Всего с начала пандемии выявлено 17 702 летальных случаев от COVID-19, а 651 917 пациентов смогли преодолеть болезнь.

Ситуация с распространением COVID-19 в регионах выглядит следующим образом:

г. Киев - 106 486 случаев;

Винницкая область - 21 858 случаев;

Волынская область - 32 300 случаев;

Днепропетровская область - 56 356 случаев;

Донецкая область - 34 586 случаев;

Житомирская область - 38 219 случаев;

Закарпатская область - 27 754 случая;

Запорожская область - 51 250 случаев;

Ивано-Франковская область – 42 725 случаев;

Киевская область - 56 942 случая;

Кировоградская область - 8 205 случаев;

Луганская область - 9 906 случаев;

Львовская область - 59 551 случай;

Николаевская область - 29 117 случаев;

Одесская область - 68 447 случаев;

Полтавская область - 34 341 случай;

Ровенская область - 40 195 случаев;

Сумская область - 39 848 случаев;

Тернопольская область - 33 328 случаев;

Харьковская область - 67 655 случаев;

Херсонская область - 16 917 случаев;

Хмельницкая область - 38 333 случая;

Черкасская область - 37 321 случай;

Черновицкая область - 39 293 случая;

Черниговская область - 28 943 случая.

Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.

За минувшие сутки наибольшее количество новых случаев подтвердили в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях.

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Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заверил, что вакцинироваться против COVID-19 свой счет. По его словам, украинский рынок будет открыт для платной вакцины.