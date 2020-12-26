В Украине за сутки выявили 7 709 новых случаев COVID-19, более 5 тысяч больных выздоровели
Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской и Днепропетровской областях
В Украине по состоянию на утро 26 декабря лабораторно подтвердили 1 019 876 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.
Отмечается, что на протяжении прошлых суток, 15 декабря, в Украине было зафиксировано 7 709 случаев COVID-19. За сутки выздороветь от коронавируса удалось 5 145 лицам, а 121 человек скончался в результате осложнений.
Всего с начала пандемии выявлено 17 702 летальных случаев от COVID-19, а 651 917 пациентов смогли преодолеть болезнь.
Ситуация с распространением COVID-19 в регионах выглядит следующим образом:
- г. Киев - 106 486 случаев;
- Винницкая область - 21 858 случаев;
- Волынская область - 32 300 случаев;
- Днепропетровская область - 56 356 случаев;
- Донецкая область - 34 586 случаев;
- Житомирская область - 38 219 случаев;
- Закарпатская область - 27 754 случая;
- Запорожская область - 51 250 случаев;
- Ивано-Франковская область – 42 725 случаев;
- Киевская область - 56 942 случая;
- Кировоградская область - 8 205 случаев;
- Луганская область - 9 906 случаев;
- Львовская область - 59 551 случай;
- Николаевская область - 29 117 случаев;
- Одесская область - 68 447 случаев;
- Полтавская область - 34 341 случай;
- Ровенская область - 40 195 случаев;
- Сумская область - 39 848 случаев;
- Тернопольская область - 33 328 случаев;
- Харьковская область - 67 655 случаев;
- Херсонская область - 16 917 случаев;
- Хмельницкая область - 38 333 случая;
- Черкасская область - 37 321 случай;
- Черновицкая область - 39 293 случая;
- Черниговская область - 28 943 случая.
Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.
За минувшие сутки наибольшее количество новых случаев подтвердили в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях.
Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заверил, что вакцинироваться против COVID-19 свой счет. По его словам, украинский рынок будет открыт для платной вакцины.